Simone Rugiati sulla morte del padre: “Meglio che qualcuno dica la verità”

Simone Rugiati nelle scorse è stato colpito da un grave lutto. In quanto è venuto a mancare suo padre Curzio Rugiati, un uomo particolarmente apprezzato non soltanto dai membri della sua famiglia ma anche da tutte quelle persone che hanno avuto modo di poterlo conoscere. Tant’è che la sindaca del suo paese di origine gli ha perfino dedicato un pensiero, a nome di tutta la comunità, al fine di potergli dare un ultimo saluto.

Lo chef, in un primo momento, aveva deciso di non parlare di tale argomento. Limitandosi a pubblicare un post con uno sfondo nero in segno del lutto che ha vissuto in queste ore, ma ora ha deciso di lasciarsi andare ad un duro sfogo su Instagram. In quanto le cause della morte di Curzio non sembrano essere molto chiare e Simone sospetta che dietro la sua morte ci sia molto di più di un terribile gioco del destino ed ha intenzione di volerci vedere chiarezza per fare giustizia a suo padre.

Simone Rugiati dopo la morte di papà Curzio: lo sfogo

Curzio Rugiati sembrerebbe aver perso la vita mentre si trovava in ospedale, ma le cause del suo ricovero non sono state rivelate pubblicamente. Si sa soltanto che le sue condizioni di salute sono peggiorate e che sono stati costretti a portarlo in ospedale da lì le cose purtroppo non sarebbero proseguite per il meglio e lo chef più amato dalla tv ha intenzione di volerci vedere chiaro in tutta questa storia ed ha promesso che farà le dovute indagini per scoprire cos’è successo quando suo padre è stato ricoverato.

“Ho deciso di non sfogarmi e di convogliare tutte le mie energie che mi sono rimaste soltanto su una cosa: SAPERE LA VERITA’ e fidati caro Ospedale di Empoli e cara dottoressa che non si trovava lì che ho tanti giorni liberi da dedicarti. Meglio che qualcuno dica la verità!” ha scritto nelle Instagram Stories Simone, chiedendo a chiunque sappia qualcosa di raccontare come sono andate realmente le cose durante il corso di quelle terribili ore, quando suo padre ha perso la vita.

