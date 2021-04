La ciaramicola è una ricetta del tipico dolce di Pasqua della tradizione culinaria umbra. Scopriamo la storia di questa delizia e come si prepara.

La ciaramicola è un dolce a forma di ciambella di colore rosso, dato dall’alchermes, con sopra una cascata di meringa decorata con confettini colorati. La leggenda vuole che in passato la ciaramicola venisse preparata dalle promesse spose per i fidanzati in occasione della Pasqua.

Si tratta di un dolce che rappresenta in particolare la città di Perugia, capoluogo umbro, in quanto la richiama nei colori, bianco e rosso, e perché se preparata nella forma tradizionale, con la croce e le cinque protuberanze, rappresenta i rioni della città. Noi di Chedonna.it vi presentiamo la versione moderna.

Ciaramicola umbra: la ricetta classica

Ingredienti per l’impasto

350 g Farina tipo 00

120 g Zucchero 120

2 Uova

80 Burro 80

50 ml Liquore Alchermes

1 limone non trattato la buccia grattugiata

1 bustina di lievito per dolci

Ingredienti per la meringa

Zucchero 150 gr

2 albumi

Gocce di succo di limone q.b.

Confettini di zucchero colorati q.b.

Preparazione

Mettere in una ciotola il burro ammorbidito, lo zucchero e la buccia del limone e montare con le fruste fino ad ottenere un composto spumoso.

Aggiungere le uova una alla volta e continuare a montare con le fruste poi unire l’Alchermes e continuare a mescolare.

Unire la farina mischiata con il lievito continuando a girare fino a farlo diventare un composto omogeneo senza grumi.

Versare ora in uno stampo da circa 20 cm con il foro al centro precedentemente imburrato e infarinato.

Cuocere in forno caldo per 35 – 40 minuti a 180°. Intanto, mentre la ciaramicola cuoce in forno, iniziamo a preparare la meringa.

Montiamo a neve le chiare insieme allo zucchero e a qualche goccia di succo di limone fino a che non diventi un composto bello sodo.

Una volta cotta, sfornare la ciaramicola e ricoprirla con le chiare ben montate cercando di creare dei ciuffetti con le punte verso l’alto. Quindi cospargere con i confettini di zucchero colorati.

A questo punto rimettere il dolce in forno a 100° per circa 30-40 minuti in modo che la meringa si asciughi senza ingiallirsi. Quando la meringa sarà asciutta trasferirla su un alzata per dolci o su un vassoio adatto. Lasciar raffreddare completamente e servire.

La ciaramicola può essere conservata per 4-5 giorni sotto a una campana di vetro per dolci.