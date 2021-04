Malgioglio in lacrime per un terribile lutto: ecco cos’è successo

Cristiano Malgioglio in lacrime. Sui suoi canali social rivela l’immenso dolore provato per la perdita di una persona molto cara per lui. Ecco chi è.

In questi ultimi giorni Cristiano Malgioglio sta attraversando un vero e proprio lutto drammatico. Per il cantautore, paroliere e personaggio televisivo di spicco è un momento difficile da vivere e affrontare in quanto un caro amico se ne è andato via per sempre.

Si tratta dell’amico cantante Patrick Juvet. Patrick Juvet ha iniziato a suonare da molto giovane il pianoforte, ma dopo gli studi in un’Accademia d’Arte firmò un contratto per un’importante agenzia di moda svizzera che l’ha reso un sex symbol ed una star del campo. La passione per la musica non l’ha mai trascurata, tant’è che a soltanto a 22 anni incise il suo primo disco: La Musica. Cristiano fu proprio scelto da lui per trasformare alcune canzoni di successo del cantante in lingua italiana.

Patrick è stato Una grande star, soprattutto all’estero, da ex indossatore svizzero trovò successo in Francia. Si è spento all’età di 71 anni a Barcellona.

Cristiano Malgioglio ricorda Patrick Juvet

“Con dolore aprendo – scrive Cristiano Malgioglio su Twitter, la scomparsa di un amico il cantante #patrickjuvet.” – e poi aggiunge – “Mi ricordo quando mi aveva scelto per scrivere alcuni testi in italiano di alcuni suoi brani di successo. Una perdita per la musica.”

La notizia dell’improvvisa scomparsa del cantante svizzero Patrick Juvet è stata data ieri sera. Secondo quanto confermato dal suo agente nella giornata di ieri alle agenzia stampa, il cantante sarebbe deceduto improvvisamente all’età di 70 anni, trovato morto all’interno di un appartamento di Barcellona.

Pochissime le informazioni al momento sulle cause che hanno comportato la morte del cantante, nome noto a livello internazionale che aveva trovato la grande fama intorno gli anni ’70 specie nel mondo della discomusic. Tra i suoi più grandi successi si ricordano i brani Où sont les femmes? e Lady Night ma anche Got a Feeling e I love America. Accordi che ritorneranno nella mente e nei ricordi di tantissimi che in quegli anni hanno fatto di Patrick Juvet la colonna sonora della loro vita.