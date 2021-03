Makeup labbra: la tecnica per rendere no transfer qualsiasi rossetto

La tecnica semplice ma davvero efficace per rendere no transfer qualsiasi rossetto e poter indossare quello preferito anche sotto la mascherina.

L’obbligo di dover indossare la mascherina anche all’aperto ha definitivamente celato i nostri sorrisi ma non ha certo impedito alle appassionate di makeup di vestire le labbra con nuance accese, nude o rosate, il prodotto chiave? La tinta labbra a lunghissima tenuta che tenacemente resiste sotto la mascherina per diverse ore anche messa a prova durissima dal naturale vapore acqueo prodotto dal nostro respiro.

Ma la tinta labbra dunque ha definitivamente soppiantato il rossetto classico? Non potremo più indossare il nostro rossetto preferito? Decisamente no! Attraverso una tecnica di ‘fissaggio’ molto particolare e alla portata di tutti, potremo applicare il nostro rossetto preferito anche sotto la mascherina.

Come indossare il rossetto preferito sotto la mascherina: la tecnica infallibile per rendere no transfer qualsiasi rossetto

Indossare la mascherina non può certo spegnere i nostri sorrisi, soprattutto quelli delle donne e in particolar modo tutte coloro non rinunciano alla loro femminilità indossando un bel rossetto, a tal proposito scopri perché dovresti applicare il tuo rossetto preferito anche in casa!

La bravissima beauty blogger Osservatricescaltra ha rivelato ai suoi followers un trucchetto davvero efficace per rendere no trasfer qualsiasi rossetto, questa tecnica si rivela davvero efficace in questo periodo storico, proprio per consentirci di applicare il nostro rossetto preferito anche sotto la mascherina.

Dopo aver provato questa straordinaria tecnica di fissaggio del rossetto, scoprirete di non dover proprio rinunciare a nessun tipo di lipstick, fosse anche il rossetto rosso più intenso che non sporcherà minimamente la mascherina indossata. Scopri come applicare il rossetto rosso alla perfezione.

Il rossetto per una donna non è soltanto un semplice prodotto di makeup, ma un vero e proprio strumento di fascino che permette di mostrare il tratto più deciso della propria personalità sia esso la dolcezza, l’irriverenza o la caparbietà.

Il rossetto, quando lo si ama, lo si fa per sempre e si sente la necessità di indossarlo con o senza mascherina e per questo imparare la tecnica per rendere no transfer qualsiasi tipologia di prodotto, sarà senza alcun dubbio fondamentale!

Scopriamo come rendere un rossetto no transfer e a lunghissima tenuta, seguendo il video tutorial di Osservatricescaltra!

Avete scoperto come fissare alla perfezione il vostro rossetto preferito? Condividete questa straordinario segreto del mestiere con le vostre amiche e non rinunciate più a colorare il vostro sorriso!