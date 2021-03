Paul Gascoigne abbandona l’Isola dei Famosi 2021? La verità in diretta

Paul Gascoigne abbandona l’Isola dei Famosi 2021? L’ex calciatore, dopo un infortunio alla spalla, non è ancora rientrato in gioco. Ecco cosa sta accadendo.

Paul Gascoigne non abbandona l’Isola dei Famosi 2021. L’ex calciatore, durante la scorsa puntata del reality show, si è fatto male ad una spalla durante la prova ricompensa. Gascoigne, a causa dell‘infortunio, è stato costretto ad abbandonare l’Isola per poter essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso.

Negli scorsi giorni, i rumors sul presunto ritiro di Gascoigne sono stati tanti. Durante la diretta della nuova puntata dell’Isola, Massimiliano Rosolino e Ilary Blasi hanno svelato la verità sulle sue condizioni al pubblico.

Paul Gascoigne non si ritira dall’Isola dei Famosi 2021, ma il rientro non è scontato

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2021 è stata decisamente movimentata per Ilary Blasi che ha dovuto gestire il durissimo scontro tra Awed e Gilles Rocca e l’infortunio di Paul Gascoigne che non è ancora rientrato in gioco. Durante la diretta, Ilary Blasi ha chiesto informazioni sullo stato di salute dell’ex calciatore all’inviato Massimiliano Rosolino.

“Sta bene. Sta molto meglio. Ha un tutore per la spalla. Non sappiamo ancora se potrà rientrare, ma quando io gli ho fatto la domanda Vuoi tornare?’. Mi fa così… vuol dire sì”, sono state le parole di Rosolino.

L’inviato dell’Isola dei Famosi 2021, poi, ha raccontato di aver chiesto personalmente a Gascoigne se tornerà in gioco dopo l’infortunio. L’ex calciatore avrebbe ribadito di non avere alcuna intenzione di arrendersi. Ilary Blasi, poi, si è collegato con Gascoigne che si è mostrato con un tutore alla spalla.

La conduttrie ha chiesto informazioni sulla spalla direttamente a Gascoigne. “Come va la spalla? So and so. Così così. Sì, voglio rientrare”, ha detto l’ex calciatore che, per il momento, continuerà a curarsi sperando di poter superare l’infortunio alla spalla per poter tornare in gara. Prima di Gascoigne, ad abbandonare l’isola, erano stati Roberto Ciufoli per un lieve infortunio rimediato durante una prova e Gilles Rocca per un malore. Entrambi, tuttavia, sono poi tornati sull’isola dopo poche ore diversamente da Gascoigne il cui rientro, pare, non sia ancora scontato.