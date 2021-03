Cestini di Yogurt Greco e frutta: golosa colazione e merenda rinfrescante!

Cestini di Yogurt Greco e frutta, un’alternativa alla classica colazione e ideali per una pausa rinfrescante durante la giornata. Una ricetta golosa ma sana e leggera.

Le giornate calde stanno per arrivare e perché dunque non cominciare a pensare ad una colazione fresca ed alternativa che possa donarci il pieno di energia e gusto? I cestini di Yogurt Greco e frutta sono l’ideale da gustare a colazione ma saranno anche una buonissima e rinfrescante merenda.

Una ricetta light e sfiziosa ideale per tutta la famiglia. Una crema a base di Yogurt e frutta, racchiusa in un guscio croccante a base di fiocchi d’avena e pochi altri semplici ingredienti. Scopriamo gli ingredienti e la ricetta per preparare questi originali e coloratissimi cestini.

Cestini Yogurt Greco e Frutta: gli ingredienti e la ricetta per prepararli

I Cestini Yogurt Greco e Frutta sono nati dalla passione della food blogger stella_cooking_traveller .Prepararli sarà davvero semplicissimo e il loro aspetto sarà davvero invitante. Una colazione golosa e anche un modo per concedersi una pausa dolcissima durante la giornata senza alcun senso di colpa! Ecco come li presenta la loro creatrice:

“Gustosi cestini fatti di avena e banana, farciti con frutta fresca e yogurt greco 0% grassi…ideali per una colazione gustosa o per uno spuntino rinfrescante”

Gli ingredienti

Per preparare i cestini Yogurt Greco e Frutta, avrete bisogno di:

“-80 gr di banana matura

-20 gr di cocco

-40 gr di miele

-100 gr di fiocchi di avena

-cannella q.b”

Il procedimento

“schiaccia la banana e mescola tutti gli ingredienti insieme….usare degli stampini oleati per formare i cestini..infornare a 170 gradi fino a doratura…lasciarli raffreddare e farcirli con yogurt e frutta fresca a piacere…

Come potete vedere sono davvero molto semplici e veloci da realizzare credetemi ne vale assolutamente la pena!!!”

Non vi resta che mettervi al lavoro per preparare questi gustosi e fragranti cestini di frutta farciti con lo Yogurt Greco, che potrete anche personalizzare con la frutta che più gradite o arricchire con piccoli e golosi ingredienti come per esempio la granella di frutta secca o un topping al cioccolato. Insomma una ricetta light e davvero versatile, perfetta per grandi e piccini da non lasciarsi sfuggire!