In questo periodo in cui non si esce molto e si trascorre sempre più tempo in casa non rinunciamo comunque a un tocco di rossetto e abbiamo i nostri buoni motivi.

Tra lockdown, ristoranti a orari ridotti, palestre chiuse e smart working noi donne abbiamo rinunciato a molte delle nostre abitudine, prima fra tutte quella del make up quotidiano.

Fondotinta, correttore, cipria e mascara che prima accompagnavano ogni nostra mattina sono rimasti da tempo confinati nel beauty case.

“Che mi trucco a fare se poi devo rimanere in casa?” La domanda appare lecita ma, a ben guardare, qualche buon motivo per dedicare comunque alcuni minuti al trucco ogni giorno pare ancora esserci. E noi siamo intenzionate oggi a svelarvelo.

Perché indossare il rossetto anche in casa?

Truccarsi quando si sa di dover comunque rimanere a casa non è certo il gesto più spontaneo per la maggior parte di noi donne e la cosa potrebbe esser anche un bene: si lascia un po’ di tregua alla pelle, ci si concede più tempo per un po’ di sana skin care e chissà che poi la voglia di truccarsi non possa tornare più prepotente di prima.

Pur non ricorrendo però a un make up completo qualche tocco qua e là potrebbe veramente valere la pena e fare la differenza per la vostra vita in casa.

Il primo prodotto da ritirare fuori da beauty case? Il rossetto. Eh già, proprio lui, il classico immortale, giunge ancora una volta a stupirci. Ci sono infatti almeno tre buoni motivi per indossare il rossetto in casa e ve li spieghiamo subito.

Proteggere e idratare le labbra – Non parliamo ovviamente di colori matt o tinte per le labbra. In commercio si trovano infatti molti rossetti dalle proprietà spiccatamente emollienti. Con l’aria secca della casa le pellicine sono sempre dietro l’angolo e, vi assicuriamo, non c’è dettaglio che potrebbe farvi apparire più trasandate. Un bel colpo di rossetto idratante e aprirete subito più curate e in forma.

Trasmettere il giusto messaggio – La scelta del rossetto fa parte di quei famosi “linguaggi non verbali” di cui spesso sentiamo tanto parlare. Il rossetto può aiutarci dunque nella veicolazione di messaggi importanti, un po’ come per i fiori, che con i loro colori hanno ciascuno un significato diverso. Il rossetto rosso significherà allora sensualità e autostima mentre il prugna forza d’animo e carriera, il fucsia invece è segnale di ottima carriera ma vita amorosa non propriamente felice mentre il pesca parla di serenità e calma.

Il modo positivo – L’umore di una giornata può passare anche per il giusto colore di rossetto. Non è un caso se quando vogliamo sedurre optiamo per il rosso o se preferiamo colori più dark quando ci sentiamo in lotta con il mondo. Ecco, questo meccanismo può funzionare anche al contrario: non far sì che sia il tuo umore a influenzare la scelta del rossetto, bensì scegli la tonalità da sfoggiare in base a come vorrai sentirti. Un bel gloss rosato ti regalerà subito frizzantezza e allegria: provare per credere!

Convinta allora a riprendere in mano il tuo rossetto anche in questo periodo di smartworking? I buoni motivi sembrano esserci tutti.