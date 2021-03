“Ilary Blasi? Non so chi sia”: Akash Kumar una furia dopo l’Isola dei Famosi

Ilary Blasi è stata duramente attaccata da Akash Kumar dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi: “Io non so manco chi sia lei”.

Ilary Blasi probabilmente non si sarebbe mai immaginata con Akash Kumar sarebbe stato, nonostante una sola settimana di permanenza all’Isola dei Famosi, il concorrente che più avrebbe fatto discutere il pubblico del piccolo schermo. Invece contro ogni aspettativa, o forse no, il bel modello non appena ha abbandonato il programma ha iniziato a stroncare tutti i suoi protagonisti.

In un primo momento è partito attaccando gli opinionisti Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi, su cui ha rivelato un curioso retroscena, ed ora ha perfino stroncato la padrona di casa. Durante una diretta sul suo profilo Instagram, come riportato dal portale Biccy, Akash avrebbe dichiarato di non dare alcun peso o rancore per il modo in cui la Blasi lo ha salutato dopo che lui non ha voluto proseguire con il suo percorso all’interno del programma (“Prenditi lo zainetto e tornatene in Italia”), in quanto se non fosse che lei è la moglie di Totti lui non la conoscerebbe nemmeno.

Akash Kumar ha attaccato Ilary Blasi dopo L’Isola dei Famosi ed ovviamente le sue parole hanno rapidamente fatto il giro della rete.

Akash attacca Ilary Blasi e sull’Isola tuona: “Vi stanno prendendo in giro”

Akash Kumar, durante il corso del collegamento su Instagram, non solo ci ha tenuto a ribadire che non prova alcun tipo di rancore nei confronti di Ilary Blasi, ma ha sottolineato di non sapere lei chi fosse se non fosse per l’uomo che ha sposato.

“No io non ho rancore verso Ilary Blasi, non so nemmeno chi sia. Se non fosse che è la moglie di Francesco Totti io non saprei nemmeno chi è quella. Totti è un grande uomo, un capitano e lo stimo. Io sono un top model, fatele voi sei sfilate campagne a New York e a Londra. Fatele voi tutte queste campagne e poi ne parliamo. […] Tutti quelli che non mi conoscono vanno dalla d’Urso a prendersi 2 soldi, ma io non li conosco. (ha trascritto biccy.it) Quindi è tutta questione di denaro e a me il denaro non manca. E voi maschi che dite che non faccio nulla, fate la metà delle cose che ho fatto io! Lo so ragazzi che sono troppo bello, mi avevano detto di restare a New York e non tornare in Italia”.

Akash, durante il corso del collegamento, oltre a ricordare la sua carriera, ha rivelato di non aver voluto proseguire con il suo percorso all’interno del programma perché non è un morto di fama. Anzi, ha invitato il suo pubblico a non guardare determinati programmi, che non farebbero altro che prenderli in giro.

“Io non volevo fare gli inciuci capite? Se io fossi stato un morto di fama come tanti sarei rimasto, ma non mi interessa non stavo bene con me stesso lì dentro. Mi stavano arrivando attacchi di panico e non stavo bene mentalmente. Quindi se non vi piaccio a me va bene così, a me non cambia nulla. (riporta biccy.it) Ragazzi vi stanno prendendo per i fondelli, ma davvero. Ecco perché tanti giovani vedono Netflix, Prime e Sky, perché la tv fa schifo, non c’è un programma decente. Cosa insegniamo ai nostri figli? Ditemi cosa!” ha concluso una furia non solo contro la conduttrice, che è stata protagonista di Fatti e Rifatti di Striscia La Notizia, ma anche contro il programma su cui aveva scelto di puntare.

Siete curiosi di sapere cosa succederà nella puntata di questa sera? E allora non perdetevi l’anticipazione! 👇😎 #Isola 🏝https://t.co/L9gDUCffy1 — L’Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) March 29, 2021

Ilary Blasi, durante il corso della diretta di questa sera dell’Isola dei Famosi, sceglierà di replicare alle dure critiche del suo ex concorrente? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra loro.