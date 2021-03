I figli di Brando Giorgi sono bellissimi: il maschio in particolare (che è anche il più piccolo di casa) è identico al padre. La figlia maggiore assomiglia invece moltissimo alla madre Daniela, che ha un passato da showgirl.

Sono nati rispettivamente nel 2000 e nel 2008, si chiamano Camilla e Niccolò Sanità di Toppi, anche se in realtà molti telespettatori si aspettavano che il loro cognome anagrafico fosse “Giorgi”.

In realtà Giorgi è il nome d’arte che l’agente del loro papà scelse per lui nel momento in cui stava cominciando la carriera d’attore.

I figli di Brando Giorgi sono nati dal felicissimo matrimonio con Daniela, la donna che ha trascorsi televisivi e che l’attore ha sposato dopo ben 20 anni di fidanzamento dopo avere chiesto l’annullamento alla sacra rota del suo primo matrimonio.

Prima di conoscere quella che sarebbe diventata la madre dei suoi figli, infatti, Brando Giorgi è stato sposato con una sua fidanzata di gioventù e successivamente ha avuto una lunga relazione con la cantante Mietta, con la quale ha condiviso la vita privata per molti anni.

Anche se la famiglia di Brando Giorgi oggi appare così unita e così felice, Brando e Daniela hanno affrontato un periodo di crisi profondissima che avrebbe potuto portare al divorzio. Fortunatamente per tutti, anche per Camilla e Niccolò, i due hanno superato la crisi in nome dell’amore ma soprattutto grazie alla riscoperta della fede.

Dopo aver vissuto insieme una profondissima “conversine” a una dimensione più spirituale dell’esistenza, Brando e Daniela hanno deciso non soltanto rimanere insieme, ma anche di celebrare le nozze religiose anni dopo la celebrazione della cerimonia civile.

I figli di Brando Giorgi e di Daniela Battizzocco

Camilla è nata nel 2000, oggi è una ragazza bellissima che posa con grande naturalezza davanti alla fotocamera e che sembra aver ereditato la bellezza dalla mamma e il carisma dal papà.

Guardando le fotografie che ha postato su Instagram sembra avere una cura particolare per il suo fisico, che è davvero perfetto, e sembra anche essere un’appassionata di moda e di modeling.

Come tutte le ragazze della sua età ha sofferto abbastanza il lockdown e la lontananza dai suoi coetanei, ma sembra essere in grado di consolarsi con un “buon vino e delle buone amiche”.

Camilla ha anche pubblicato qualche vecchia foto in cui compare insieme ai suoi genitori. Eccoli, quando “assomigliavano a Ken e Barbie”, come ha detto nei commenti un’amica di Camilla.

Per quanto riguarda invece Niccolò, la sua presenza sui Instagram è pari quasi a zero: il ragazzo ha aperto un profilo e ha pubblicato un’unica fotografia.

Appare comunque chiari che Niccolò assomigli moltissimo a papà Brando: anche se i colori sono quelli della mamma, il ragazzo può vantare la mascella forte e volitiva che ha sempre caratterizzato il papà e che negli anni lo ha trasformato non soltanto in un attore ma anche in un modello molto ricercato. Che anche Niccolò voglia seguire la stessa strada?