Ilary Blasi si è rifatta? Le foto prima e dopo il successo in tv

Ilary Blasi si è rifatta dopo essere diventata famosa? Questo è il dubbio dei telespettatori ed ecco la risposta di Striscia La Notizia.

Ilary Blasi è senza dubbio una delle conduttrici più amate dal piccolo schermo e i telespettatori da tempo chiedendo il suo ritorno in televisione, non prendendo affatto bene il suo abbandono al Grande Fratello Vip, che è passato nelle mani di Alfonso Signorini. La moglie del Capitano sta raccogliendo il suo meritato successo con l’Isola dei Famosi, ma non sono di certo mancate le critiche nei suoi confronti. Critiche che non riguardano soltanto il suo modo di condurre, ma anche il suo aspetto fisico.

Secondo alcuni utenti della rete, la bella conduttrice romana, che di recente è stato svelato il suo cachet per condurre l’Isola, sarebbe ricorsa all’aiuto del chirurgo per migliorare alcuni aspetti del suo corpo. Queste critiche non sono del tutto nuove ad Ilary, in quanto le vennero mosse anche durante le sue precedenti conduzioni. Questa volta però a fare chiarezza, qualora ce ne sia bisogno visto che la conduttrice è libera di fare ciò che ritiene più giusto, ci ha pensato Striscia La Notizia dedicando un servizio ai suoi presunti ritocchini.

Ilary Blasi si è rifatta? Ecco che ha cosa ha sospettato Striscia La Notizia.

Ilary Blasi: tutti i ritocchini o presunti tali sospettati da Striscia la Notizia

Secondo quanto rivelato dal noto tg satirico, Ilary Blasi sarebbe ricorsa all’auto del chirurgo. Gli autori di Striscia La Notizia hanno fatto un salto nel passato, confrontando le vecchie foto della conduttrice con quelle nuove ed hanno sospettato che sia ricorsi a due interventi per avere l’aspetto di cui gode attualmente. A quale interventi si sarebbe sottoposta?

Il noto tg satirico sostiene che la moglie di Francesco Totti abbia deciso di rifarsi il suo seno, facendolo aumentare di qualche taglia e la stessa cosa avrebbe fatto anche con le labbra. Scegliendo di aumentarne il volume per renderle ancora più carnose. Ovviamente quanto dichiarato non è stato confermato né tanto meno smentito dalla diretta interessa e qualora questi interventi dovessero realmente stati fatti da Blasi non ci sarebbe assolutamente nulla di male in tutto ciò.

Ilary, oltre ad essere al centro della cronaca rosa per i presunti ritocchini fatti, è sicuramente una regina indiscussa dello stile. I look utilizzati per l’Isola dei Famosi stanno facendo impazzire il popolo della rete, che prova ad imitare tutti gli abiti portati sulla prima serata di canale 5.

Ilary Blasi, come anticipato, almeno per il momento ha preferito non commentare ancora il servizio che Striscia La Notizia ha deciso di dedicarle in merito ai suoi presunti ritocchi estetici, e non è detto che lo farà visto che raramente interviene in merito alle notizie che la vedono coinvolta. Ma che abbia deciso di rifarsi o meno, resta sembra una delle donne più belle della tv nostrana.