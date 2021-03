Sono lontani, ma nemmeno poi così tanto, i tempi in cui lo stipendio delle donne veniva incassato dal marito, tempi in cui non potevamo nemmeno essere titolari di un banalissimo conto in banca. Oggi siamo autonome e libere di amministrarci nelle piccole come nelle grandi spese, per questo serve un portafoglio all’altezza della situazione. Vi suggeriamo alcuni modelli di lusso davvero irresistibili.

Le conquiste delle libertà femminili andrebbero ricordate più spesso. Una fra le tante è quella della possibilità di avere un conto corrente intestato a proprio nome. In Francia la legge a tal proposito fu varata nel luglio del 1965. Oggi vi mostriamo portafogli bellissimi, plushy e tutti delle ultime collezioni primaverili 2021.

Portafogli con zip, grandi e a pochette: c’è l’imbarazzo della scelta

Il modello Valentino Garavani (disponibile anche in nero) è in soffice vitello granato color poudre e costa 490 euro. Pratico per la cerniera che lo rende anche molto sicuro, piacerà alle donne sempre di corsa attente all’eleganza. Nella prima foto invece ecco un portafoglio Gucci in pelle bianca. Si sale di prezzo – 590 euro – i richiami al mondo equestre sono evidenti, il nastro web blu e rosso definisce lo stile riconoscibile dell’accessorio completato dalla doppia G che arriva dagli anni Settanta.

Fendi punta su logo groffato nella parte anteriore, chiusura con bottoni a pressione, fessure portacarte interne e tasca per monete. Costa 420 euro e Farfetch garantisce la consegna in soli due giorni. La pelle è di vitello ed è prodotto interamente in Italia.

La scelta di Bottega Veneta è più classica ed il portafoglio Continental in racing green è intrecciato in nappa (foto sotto) e vi farà innamorare. Costa 650 euro e presenta il motivo ortogonale iconico, uno scomparto principale con soffietto, uno per le banconote, altri per le carte ed uno per le monete con zip. La chiusura magnetica si trova sotto la patta.

I portafogli sono ormai considerati come una piccola borsa dove contenere il nostro mondo. Averne uno stupendo ci rende più allegre e sicure ma qui si parla di pezzi di lusso. Per le novità più accessibili l’appuntamento è per la prossima settimana.

Silvia Zanchi