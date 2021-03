Se in casa avete una piccola invasione di formiche non scoraggiatevi, scoprite come allontanare le formiche con rimedi naturali.

Siamo entrati già da qualche giorno nella stagione primaverile, si sa che siamo presi dalle mille faccende domestiche, le grandi pulizie di primavera. In questa stagione potremmo avere un’invasione di formiche in casa o sui balconi, visto che escono dai loro rifugi, nidi dove si sono protetti durante il freddo inverno.

Quindi con l’aumento delle temperature ritroviamo le formiche fuori ai balconi e terrazzi e non solo anche in casa. Non sono “pericolose” le formiche, ma sono insetti molto utili all’ecosistema però quando invadono casa le possiamo ritrovare principalmente in cucina, dove è presente cibo.

Per evitare che invadono la dispensa e non solo, scopriamo come allontanarle senza utilizzo di pesticidi che non solo sono dannosi per noi ma anche per l’ambiente. Ecco alcuni consigli per allontanare le formiche in modo naturale da casa.

Hai le formiche in casa? Ecco i trucchi per allontanarle

Con la stagione primaverile si sa che arrivano gli insetti che nel lungo periodo invernale sono stati chiusi ai ripari. Le formiche sono tra questi le possiamo trovare anche se viviamo in città e non solo in campagna. Non sono insetti pericolosi per l’uomo più che altro fastidiosi se invadono la cucina. Dopo aver vissuto nei loro rifugi le formiche sono alla ricerca di cibo per sfamare l’intera colonia, quindi fate sempre attenzione a non lasciare in giro cibo aperto e avanzato in giro per casa.

Essendo dei piccoli insetti, le formiche possono infiltrarsi attraverso le finestre, piccole fessure nei muri di casa pur di raggiungere il loro obiettivo. Se vi ritrovare in casa delle formiche evitate l’utilizzo di prodotti spray come pesticidi che sono troppo aggressivi, ma potete rimediare con soluzioni naturali.

I prodotti necessari sono l’aceto, basta metterne un pò nelle zone interessate dover entrano le formiche, ma potete anche lavare i pavimenti con aceto invece di utilizzare i soliti detergenti. Ma una buona soluzione è mettere in una bottiglia spray e spruzzare durante il giorno negli angoli o fessure dove sono presenti le formiche.

Se volete allontanare le mosche, seguite qualche piccolo consiglio.

Se non preferite l’odore forte dell’aceto, potete utilizzare il succo di limone o mettere direttamente le fettine di limone essiccato vicino alle finestre e alle porte. Altro rimedio efficace per tenere lontane le formiche è utilizzare i fondi del caffè, come vi abbiamo svelato in un articolo, i fondi del caffè sono utili, quindi non vanno buttati. Scoprite come utilizzarli a casa. Mettete i fondi del caffè all’ingresso del formicaio, oppure mettete del succo di limone sui fondi così da tenere lontano le formiche.

Le foglie di menta emanano un buon odore quindi un ottimo rimedio per allontanare le formiche. Potete mettere direttamente la piantina sul davanzale della finestra o sul balcone. In alternativa potete utilizzare poche gocce di olio essenziale di menta piperita da mettere direttamente su un batuffolo di cotone e mettete in punti strategici dove sono presenti le formiche. In alternativa alla menta potete utilizzare anche l‘origano e l’alloro sono egli ottimi deterrenti per le formiche.

Il borotalco e bicarbonato sono due soluzioni efficaci, creano una vera e propria barriera che eviterà l’ingresso delle formiche.

Quindi se volete allontanare le formiche da casa, non solo potete fare attenzione tenendo il cibo ben nascosto e chiuso per bene. Non solo evitate di lasciare in giro residui di cibo e pulite correttamente la pattumiera, ecco in che modo.

Se avete animali domestici o bambini fate attenzione, perchè possono andare a contatto direttamente con questi ingredienti!