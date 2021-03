Makeup primavera estate 2021 : le 5 tendenze ‘must have’ da provare

Makeup primavera estate 2021, ecco le 5 tendenze ‘must have’ alle quali ispirarsi per rinnovare il proprio stile. Prodotti e colori da provare assolutamente.

La bella stagione sembra essere arrivata e come per il guardaroba, anche il makeup andrà rinfrescato e rinnovato seguendo le ultime tendenze. Abbiamo selezionato per voi i 5 ‘must have’ di stagione per il trucco occhi, labbra e viso, prodotti e colori che caratterizzeranno lo stile dei prossimi mesi.

Che sia anche solo per una delle tendenze proposte dei guru della moda e dell’immagine, non si potrà non far proprio lo stile frizzante, colorato e femminile di questa primavera estate 2021.

1 Makeup primavera estate 2021 : il blush è protagonista

Il blush torna protagonista assoluto del makeup viso. Colori accesi e texture setose vestono le gote di salute e di femminilità. Un ritorno agli anni ’80 che ogni casa cosmetica ha voluto celebrare con l’introduzione di tonalità intense e vibranti.

Sarà applicato sulle gote e sfumato verso le tempie, quasi come a voler effettuare un makeup contouring con questo prodotto così versatile.

2 Makeup primavera estate 2021: l’eyeliner fluo

L’Eyliner sarà un prodotto di tendenza nella sua classica ed iconica versione nera, ma si vestirà d’estate con colori vivi in particolare quelli fluo che regaleranno allo sguardo linee geometriche ricche di personalità. Scopri come struccare l’eyeliner waterproof senza stressare gli occhi.

3 Makeup primavera estate 2021: labbra rosse a lunga tenuta

Le labbra in questo ultimo anno, causa l’obbligo di indossare la mascherina, sono state sacrificate, mentre in questa primavera estate i rossetti diventano no transfer e si tingono di un rosso bello pieno e tondo, quello delle labbra di Biancaneve!

Il prodotto a lunga tenuta permetterà di non rinunciare a sorrisi colorati che dureranno per parecchie ore.

4 Makeup primavera estate 2021: sopracciglia colorate

Per le giovanissime ma non solo, arrivano le sopracciglia colorate soprattutto nelle tonalità pastello e in particolare di rosa. Sarà un tocco di personalità che svetta sopra gli occhi e riempie l’atmosfera di consapevole leggerezza che soltanto il makeup sa donare.

5 Makeup primavera estate 2021: incarnato luminoso

L‘incarnato diventa compatto e luminoso, il prodotto che non dovrà mai mancare? L’illuminante soprattutto nella sua versione liquida capace di enfatizzare i lineamenti in modo unico, anche sulla pelle resa dorata dai raggi del sole. Da applicare assolutamente su zigomi e arco sopraccigliare, punti più o meno in vista indossando la mascherina.