La pattumiera sottolavello emana un cattivo odore? Scopri i trucchi per averla pulita e profumata in pochissimo tempo.

Si sa che la pattumiera è l’oggetto adibito alla raccolta dell’immondizia, in tutte le case ce ne sono diverse visto che ormai i rifiuti vengono differenziati.

Non è per nulla piacevole aprire il cassettone sottolavello dove sono posizionati i bidoni dell’immondizia e sentire un odore a di poco sgradevole. Questo può accadere per due semplici motivi, la scarsa pulizia e aver dimenticato per giorni le pattumiere lì con i rifiuti.

E’ del tutto normale capita a tutti quando non si ha molto tempo per dedicarsi alla pulizia quando si trascorrono diverse ore fuori casa. Ma solo la pulizia frequente e lo svuotamento dei bidoni può evitare cattivi odori che talvolta si disperdono in tuti gli ambienti e non solo in cucina. Tra i bidoni che avete sotto al lavello quello che libera maggiormente cattivi odori è quello dell’umido, basti pensare a bucce di patate, verdure e residui vari di cibo.

Questo accade spesso in particolar modo se si è costretti ad organizzare la raccolta dei rifiuti in casa e non abbiamo la possibilità di organizzarlo su un terrazzo o balcone.

Ciò non significa che non va posta la giusta attenzione, ma in casa sicuramente va posta maggiore attenzione alla pulizia. Noi di CheDonna.it siamo qui per svelarvi i trucchi per avere la pattumiera sottolavello sempre pulita e profumata.

Desideri avere la pattumiera sottolavello sempre profumata e pulita? Ecco i trucchi

La casa è l’ambiente dove si trascorrono diverse ore della giornata è importante averla sempre pulita e ordinata, non va mai trascurato nessun dettaglio. Spesso la fretta e il poco tempo ci fanno cadere in errori banali. In casa si possono diffondere odori poco gradevoli dovuti alla scarsa pulizia delle tubature, lavatrice, asciugatrice e non solo anche il non far arieggiare le stanze potrebbe essere determinante. Se la lavatrice puzza scopri come rimediare.

Quindi anche le pattumiere sporche e strapiene di rifiuti possono essere responsabili del cattivo odore. Noi vi sveliamo i trucchi per pulire subito così da igienizzare bene ed eliminare il cattivo odore e come averle sempre profumate.

1- Svuotare i bidoni: primo step è necessario svuotare benissimo i bidoni, togliete le buste, sigillate bene ed accertatevi che nei bidoni non ci siano residui di immondizia.

2-Preparare una soluzione per pulire: per evitare di utilizzare detergenti che emanano un odore troppo forte provate a prepararlo voi a casa con semplici ingredienti. Mettete in una bottiglia con spray un cucchiaio di bicarbonato e di detersivo per stoviglie, poi unite acqua fino a riempire quasi la bottiglia. Vaporizzate nelle pattumiere e pulite con un panno morbido inumidito, lavate più volte e poi sciacquate con un panno morbido in microfibra. Se lo sporco è ostinato allora vi consigliamo di spruzzare la soluzione e lasciate agire poi procedete alla pulizia. Non dimenticate di lavare anche i coperchi.

3- Asciugare: potrebbe sembrare banale ma è necessario far asciugare bene le pattumiere prima di mettere i sacchetti. Se lasciate umido e poi posizionate i sacchetti e chiudete il cassetto contente i bidoni, sicuramente si potrebbe percepire odore sgradevole. Basta lasciarli un pò all’aria aperta oppure li asciugate con un panno pulito di cotone o microfibra.

Consigli utili

Il segreto sta nel sostituire spesso il sacchetto e pulire ogni volta la pattumiera, sicuramente non è sempre necessario farlo nel modo suggerito, ma c’è un trucco veloce, Mettete un pò di aceto su un panno e pulite velocemente l’azione dell’aceto eliminerà anche il cattivo odore.

Ma se desiderate avere pattumiere sempre profumate ecco come procedere.

Innanzitutto quando mettete la busta accertatevi che non ci siano buchi che possono far fuoriuscire i liquidi o residui di cibo.

Poi nel bidone prima di mettere le buste adagiate dei fogli di carta o della carta assorbente da cucina distribuite un pò di bicarbonato di sodio che assorbirà eventuali cattivi odori. Ma se avete dei fondi del caffè, vanno bene comunque.

Piccoli e semplici trucchi per avere pattumiere sempre pulite e profumate.