Andrea Zenga crolla dopo l’incontro con il padre Walter al Grande Fratello Vip: piange disperato nella casa, i consigli di Alda D’Eusanio.

Andrea Zenga piange disperato nella casa del Grande Fratello Vip 2020 dopo l’incontro con il padre Walter. Il confronto nel giardino della casa di Cinecittà, avvenuto sotto lo sguardo attendo dei suoi compagni d’avventura, ha scosso profondamente Andrea che, dopo essersi ritrovato davanti al padre, rientrato in casa, è crollato.

Il figlio di Walter Zenga ha tirato fuori tutte le emozioni accumulate lasciandosi andare ad un pianto disperato. A consolarlo sono stati gli altri concorrenti in primis e, successivamente, Alfonso Signorini. Anche Alda D’Eusanio, entrata in casa come concorrente, ha dato un consiglio ad Andrea.

Andrea Zenga piange per il padre Walter, Alda D’Eusanio: “

Di fronte alle lacrime di Andrea Zenga, Alfonso Signorini lo ha chiamato nel confessionale del Grande Fratello Vip per consolarlo dopo l’incontro con il padre Walter.

Il gieffino, ancora scosso dalle parole del padre Walter, in confessionale ha detto: “Non so che dire. Per me non è semplice”.

Signorini ha provato così a tranquillizzarlo: “Vorrei ti arrivasse questo mio pensiero. Nessuno vuole ignorare la sofferenza che ti porti dentro di te da anni e che fino ad oggi hai saputo controllare con grande equilibrio e da uomo. I tuoi occhi sono molto vivi in questo istante, dimostrano che c’è un bisogno di verità e di un calore che ti era mancato…”.

Alda D’Eusanio, dopo aver assistito all’incontro tra padre e figlio, entrata in casa, rivolgendosi ad Andrea, ha detto: “Ricordati una cosa. Dio ti manda gli amici per chiederti scusa per i parenti che ti ha dato, ma ti ha dato una mamma eccezionale”.

Le parole di Alda hanno colpito profondamente Andrea Zenga che, con la sua storia, ha conquistato il cuore del pubblico del reality. Il suo ingresso nella casa è stato tra i più apprezzati dai telespettatori che, ora, sperano di vederlo nella casa fino alla finalissima del 1° marzo. Nel frattempo, sui social, il popolo del web si è schierato dalla sua parte applaudendo la sua reazione pacata ed educata durante l’incontro con il padre Walter.