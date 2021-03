Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta: “Mai dire mai!”

Daniele Scardina e Diletta Leotta non sono più una coppia. Lei ha ritrovato la felicità con Can Yaman, ma lui non chiude le porte.

Daniele Scardina è noto al pubblico del piccolo schermo per essere uno dei pugili più bravi del panorama sportivo italiano. Il suo nome però non si accosta soltanto al mondo dello sport, ma anche a quello televisivo e alla cronaca rosa. A quello televisivo perché il pugile ha preso parte all’ultima edizione di Ballando con le stelle, dove nonostante fosse tra i migliori concorrenti in gara non è riuscito a portarsi a casa il titolo di vincitore, e per la sua relazione, ormai terminata, con Diletta Leotta.

I due sono stati insieme per qualche tempo e sembrava che le cose stessero proseguendo nel mondo giusto, ma troppo dopo diverse indiscrezioni i due hanno confermato la rottura ed entrambi sembrano aver voltato pagina. Anche se in una vecchia intervista Daniele, che non molto tempo fa è stato avvistato con la sua nuova fiamma, aveva dichiarato al settimanale Chi che in questo punto della sua vita preferiva concentrare tutte le sue energie sullo sport e che non escludeva, mai dire mai, un eventuale ritorno di fiamma.

Daniele Scardina, ex fidanzato di Diletta Leotta, oggi sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo dove sicuramente parlerà anche di questo spaccato della sua vita, ma prima scopriamo qualche curiosità in più su di lui.

Daniele Scardina: chi è l’ex fidanzato di Diletta Leotta

Daniele Scardina è uno dei pugili più popolari del panorama italiano e non è difficile capirne il motivo, visto che ogni volta che si ritrova sul ring colleziona vittoria. Tant’è che gli è valso anche il soprannome di King Toretto. La sua carriera sportiva è fatta di veri e propri successo. Di recente, infatti, è riuscito a conquistare il titolo di campione durante la lega europea per quanto riguarda la categoria che fa riferimento ai super medi.

Basti pensare che Daniele ha un vero e proprio record professionale. In quanto ha preso parte a 19 incontri e colpo di scena: sono stati tutti vinti. Non per niente durante l’inizio della sua carriera, nel 2012, è riuscito a portarsi a casa il titolo di Guanto d’oro ed ha anche partecipato alla Wolrd Series of Boxing. Senza dimenticare, tra l’altro, alla Talent Legue. Daniele ha proseguito con la sua carriera non solo nel bel paese, ma anche all’estero. Tant’è che ha deciso di trasferirsi per un periodo negli Stati Uniti, precisamente nel 2019, dove è riuscito a portarsi a casa il titolo di vincitore internazionale della categoria che rappresenta alla International Boxing Federation.

Come abbiamo avuto modo di potervi anticipare, Daniele Toretto sarà a Verissimo dove oltre a parlare della sua carriera sportiva, ricca di successi e soddisfazioni, e quanto sia stata importante per la sua sfera privata, commenterà sicuramente anche il suo rapporto con Diletta Leotta, che ha voltato pagina al fianco di Can Yaman.