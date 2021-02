Coppie che scoppiano, Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno ufficializzato la rottura. Entrambi sembrano avere già trovato confronto in altre braccia…Ecco chi è la nuova fiamma del pugile.

Il coronavirus ha portato allo scoppio di molte coppie storiche di Vip. E’ quello che è successo tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Già da luglio dello scorso anno circolavano in rete rumor circa il presunto addio della coppia e tra tanti alti e bassi è poi arrivata la conferma ufficiale.

Il pugile molto famoso nel mondo della boxe ha già messo in curriculum numerose vittorie, tra cui il titolo di campione del mondo IBF dei pesi supermedi, ed ha vissuto una bellissima storia d’amore dal 2019 all’estate 2020 con Diletta Leotta con tanto di convivenza. Ma oggi la situazione è molto cambiata.

Se la giornalista e conduttrice sportiva ha trovato riparo tra le braccia dell’attore turco Can Yaman anche Daniele sembra aver trovato la giusta consolazione. Vediamo chi è.

Lo scoop sulla nuova fiamma del pugile

Classe 1992, Daniele Scardina conosciuto con il soprannome di king Toretto si è mantenuto neutro ed estraneo alle notizie circa la relazione della sua ex Diletta con l’attore di Daydremer. Oggi si può intuire il motivo: anche lui ha una nuova fiamma.

Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, nella rubrica Alta Portineria per Libero Quotidiano, ha parlato di uno dei gossip del momento, che vede protagonista proprio Daniele Scardina. Secondo alcune indiscrezioni rivelate da persone vicino a King Toretto sembrerebbe che Daniele abbia trovato l’amore accanto a una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Secondo Novella 2000, Daniele avrebbe trovato il sorriso accanto a una bellissima ragazza “non famosa, ma più bella, più alta, più giovane“.

Indubbiamente il paragone con la Leotta risulta immediato per tutti ma apparentemente si tratta di due donne diverse. Ma nulla da invidiare alla bella conduttrice siciliana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniele Toretto Scardina (@danieletoretto)

Nel frattempo ciò che balza agli occhi è che Daniele è sotto “tortura” da parte dei suoi follower: “Attento al turco” scrivono sotto le sue foto su Instagram. Alla provocazione Toretto ha prontamente replicato: “Attento al lupo, attento al lupo’, ha scritto citando il ritornello di Lucio Dalla”.

Indubbiamente Scardina non ha ancora ufficializzato il nuovo flirt, come del resto rimane in silenzio Diletta sulla sua nuova “relazione” (anche se Can Yaman ha pubblicato la foto che confermerebbe). Del resto il pugile non ha mai commentato le sue vicende amorose.