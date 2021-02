Diletta Leotta e Can Yaman una coppia a lungo chiaccherata in questo periodo. Finalmente, la bella conduttrice siciliana di DAZN è uscita allo scoperto. Vediamo insieme la foto.

Le indiscrezioni delle ultime settimane sulla presunta relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman sembrano essere definitivamente confermate. Proprio la conduttrice, giornalista e speaker radiofonica ha pubblicato uno scatto romantico nel giorno di San Valentino.

La “coppia pericolosa” così come è stata denominata dallo stesso attore turco di Daydreamer è pronta a esplodere sui social. Tutto ebbe inizio quando i due furono beccati insieme più volte nella Capitale e avrebbero soggiornato nello stesso hotel.

Ed oggi dopo tanto trambusto e supposizioni, la conferma della presunta relazione tra Diletta e Can arriva come un fulmine.

Il “quasi bacio” tra Diletta e Can

Diletta Leotta condivide con i suoi quasi 8 milioni di follower sul social la prima foto in cui appaiono intimi e innamorati. I due si godono un tramonto spettacolare sul mare a La Spezia: persi entrambi nel loro sguardi e visibilmente felici e affiatati.

Un San Valentino romantico per la neo coppia. Can Yaman si trova proprio in Italia in quanto è impegnato sul set di Sandokan – La serie. A sorpresa raggiunge la bionda conduttrice Dazn nella cittadina ligure. Diletta si trova proprio a La Spezia per via della partita La Spezia- Milan, persa dai rossoneri per 2-0 e costringendoli a cedere il primo posto in classifica in Serie A alla rivale di casa, Inter.

Dunque adesso è confermato. La coppia Leotta e Yaman escono definitivamente allo scoperto e sembrano rompere tutti gli indugi e le supposizioni. Prima Diletta e poi Can pubblicano su i loro profili lo stesso scatto che li immortala romantici e appassionati. La sera prima lui la guardava in tv mentre lei a bordo campo commentava il match di campionato. Poi, in piena notte, è partito a bordo del suo Ferrari per raggiungerla e trascorrere la festa degli innamorati al suo fianco.

L’amore sembra sbocciato e fa da preludio a una primavera caliente: Diletta Leotta, archiviata definitivamente la storia con Daniele Scardina, è riuscita a conquistare l’uomo che tutte vorrebbero: in questo momento è una delle donne più invidiate al mondo.

Sembrerebbe ormai archiviata per la Leotta la relazione con il pugile Daniele Scardina, e da parte di quest’ultimo pure.