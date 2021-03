Francesco Arca, chi è: età, altezza, carriera, vita privata, Instagram, curiosità e tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Francesco Arca è un attore italiano, protagonista di tanti film e fiction di successo. e’ anche un compagno e un padre innamorato della compagna Irene Capuano e dei figli Maria Sole e Brando.

Data di nascita: 19 novembre 1979

Età: 41 anni

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: Attore, Modello

Luogo di nascita: Siena

Altezza: 182 cm

Peso: 78 kg

Account social: Instagram Facebook Twitter

Età, altezza, carriera

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial)

Francesco Arca nasce a Siena il 19 novembre 1979. Resta orfano di padre, paracadutista, quando era ancora piccolo a causa di un incidente sul lavoro. Le sue passioni sono il calcio, la discoteca e la musica hip-hop, anche se ama il pugilato. E’ tifoso della Roma e il suo idolo è Francesco Totti. Ha circa 15 tatuaggi sparsi su varie zone del corpo.

La sua carriera inizia con la partecipazione al reality show Volere o potere condotto da Maria De Filippi nel 2004. L’anno successivo approda sul trono di Uomini e donne. Il suo fascino da tenebroso conquista i fotografi e posa per un calendario sfoggiando il fisico.

Nel 2006 partecipa alla terza stagione del reality La Fattoria, condotto da Barbara D’Urso. Amante della recitazione, recita nella soap opera Incantesimo 10 e nella serie televisiva Carabinieri. La sua carriera da attore inizia così ufficialmente.

Recita in film e serie tv importanti e di grandissimo successo come Scusa ma ti voglio sposare di Federico Moccia, Ho sposato uno sbirro, Le tre rose di Eva, Rex, Allacciate le cinture di Ferzan Ozpetek, Sacrificio d’amore, La vita promessa, L’isola di Pietro 3, vite in fuga e Svegliati amore mio.

Vita privata

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial)

Come tronista a Uomini e Donne conosce Carla Velli con cui vive una storia d’amore durata pochi mesi. Successivamente, dopo alcune storie, s’innamora di Irene Capuano, la sua attuale compagna, con cui ha formato una splendida famiglia con la nascita dei figli Maria Sole e Brando.

Instagram

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Arca (@francescoarcaofficial)

L’attore può essere seguito su Instagram dove pubblica spesso foto e video non solo riguardanti il suo lavoro, ma anche la sua vita privata. Sono davvero tante, infatti, le foto in cui l’attore appare insieme agli amici, alla compagna Irene e ai figli Maria Sole e Brando come potete vedere nella foto qui in alto.