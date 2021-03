Ami avere fiori in casa e vorresti che siano sempre belli da vedere? C’è un rimedio per mantenerli freschi più a lungo. Procurati subito delle monetine di rame!

L’universo dei fiori è davvero sconfinato! Solo per la dalia, ad esempio, ci sono ben 42 specie diverse al mondo. I fiori sono un ornamento bellissimo per la nostra casa. Donano un tocco di raffinatezza all’intero ambiente. Senza contare che non c’è cerimonia che si rispetti senza un addobbo floreale ricco e curato nei minimi dettagli.

Cosa c’è di più bello che abbellire gli interni con un mazzo di fiori da esibire sul tavolo del soggiorno? Che siano del giardino di casa o, piuttosto, il regalo di qualcuno, i fiori sono sempre molto graditi.

In precedenza ti abbiamo spiegato come prenderti cura di un’orchidea senza fiori. Stesso discorso per i gerani, fiori decorativi perfetti soprattutto per gli esterni.

Ora vogliamo darti consigli su come mantenere fiori sempre freschi in casa. Ti è mai capitato di ricevere un fascio di fiori che si sono poi appassiti già al terzo giorno? Se la risposta è sì, sappi che c’è un trucco che devi assolutamente provare. Inizia a procurarti delle monetine di rame!

Fiori freschi in casa? Il trucco delle monetine di rame

Sono tanti i rimedi della nonna per prolungare la vita dei fiori. Quelli freschi recisi non durano molto e ci dispiace quando viene il momento di buttarli.

Ci sono però dei trucchetti da provare per allungare la loro vita di qualche giorno. Partiamo dal primo. Metti qualche monetina di rame nel vaso. In alternativa, puoi usare anche dei pezzetti di rame. In entrambi i casi, però, devi aggiungere un cucchiaino di zucchero.

Sicuramente ti starai chiedendo perché proprio il rame. E’ semplice. Questo materiale agisce come fungicida e prolunga la vita media dei fiori nel vaso. Lo zucchero invece, meglio ancora se in formato zolletta, è un prezioso nutrimento per i fiori.

Ci sono poi altri rimedi da provare per la stessa finalità. Puoi allungare la vita dei fiori nel vaso diluendo nell’acqua qualche goccia di vodka o di un altro liquore chiaro. Così facendo, si limita la formazione dei batteri che provocano il marciume.

Ovviamente ricorda di cambiare l’acqua tutti i giorni. Se vuoi mantenere i tuoi fiori freschi più a lungo, sembrerà strano ma puoi provare anche con la candeggina. Come? E’ semplice! Puoi mescolare tre gocce di candeggina con un cucchiaino di zucchero per un litro d’acqua. Questo metodo aiuta a prevenire lo sviluppo dell’acqua torbida.

Infine, ricorda che i fiori si mantengono meglio alle basse temperature. Quindi è meglio lasciarli all’esterno per tutta la notte, se hai un balcone o un terrazzo.