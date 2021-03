Quando si rompe uno di questi oggetti, uno spirito tenta di dirci qualcosa

Ti è mai capitato di rompere uno specchio o lo schermo del tuo telefono? Sembrerebbe che alcuni oggetti si rompano per farti arrivare un messaggio.

Secondo alcune credenze popolari quando ci cade qualcosa e si rompe è perché un essere spirituale tenta di dirci qualcosa. Un segno che tutti dovrebbero essere in grado di interpretare. Scopri il messaggio legato agli specifici oggetti che si rompono.

Oggetti che si rompono e significato spirituale

Le credenze popolari animano la nostra vita da sempre, ogni cultura ha le proprie ed ognuno è libero di crederci oppure no. Quel che è certo è che queste credenze ci affascinano e ci incuriosiscono da sempre, un pò come avviene per le situazioni scaramantiche: se un gatto nero attraversa la nostra strada o si rompe lo specchio o ci cade l’olio pensiamo immediatamente alla disgrazia eppure a vote la nostra goffaggine potrebbe nascondere un messaggio spirituale e l’esistenza di una entità paranormale che tenta di dirci qualcosa.

Si tratta di fenomeni inspiegabili e non provati scientificamente, ma per alcuni hanno un significato spirituale talmente forte che niente potrebbe scalfire la loro veridicità.

Scopri il significato di questi incidenti domestici che nascondono messaggi irrazionali che si manifestano quando un’anima desidera comunicare con una persona vivente.

Se qualcosa ti cade dalle mani e si rompe o cade senza che tu lo abbia neppure sfiorato, non accade per caso. Alcuni incidenti domestici sarebbero una prova tangibile dell’esistenza di un essere spirituale che cerca di materializzarsi e interagire con noi spostando o rompendo oggetti.

La parapsicologia è una scienza che tenta di dare una spiegazione a questi fenomeni paranormali avvertiti dal nostro subconscio cercando di mettere in relazione la psiche e i fenomeni paranormali. Secondo tale disciplina esisterebbe una spiegazione per molti fenomeni.

Se, ad esempio si rompe uno di questi oggetti:

specchio

occhiali da sole

uno schermo mobile

uno spioncino

significa che non vogliamo vedere un qualcosa che in realtà è molto ovvia.

Altri fenomeni paranormali riguardano:

I tuoi tubi di scarico che fanno costantemente rumore

Spesso nei film horror si sente il cigolio dei tubi di scarico per sottolineare la presenza di uno spirito malvagio e non a caso. Si dice che gli spiriti maligni si muovono nei condotti per perseguitare gli spiriti.

Le porte che scricchiolano

Anche le porte potrebbero indicare una presenza spirituale malvagia che per farsi notare sbatterebbe improvvisamente la porta anche in assenza di correnti d’aria. Anche questa scena è tipica dei film horror nei quali l’ ectoplasma si manifesta attraverso le porte.

Avvertire correnti d’aria quando la finestra è chiusa

Gli spiriti non sono fatti di materia pertanto non sono palpabili. La loro presenza si potrebbe avvertire attraverso brividi o correnti d’aria che si manifestano a finestre chiuse. Chi crede nel soprannaturale è convinto che non si tratta di leggende metropolitane e che .a volte è persino possibile udire l’eco della voce di un defunto lungo i corridoi

Come allontanare queste presenze dalla propria casa?

Il metodo più semplice per allontanare queste energie che a volte potrebbero sembrarci negative è quello di eseguire un rituale di purificazione a base di sale grosso. Quindi diluire il sale nell’acqua tiepida e pulire i luoghi in cui si avverte l’energia negativa.

Secondo alcuni sarebbe molto utile anche bruciare la salvia sotto forma di bastoncini di incenso in ogni angolo della casa.

Oppure realizzare una speciale acqua lunare.

Infine il metodo più utile secondo i credenti è quello di recitare preghiere.

