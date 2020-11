Realizza la tua acqua lunare per liberarti delle energie negative

Liberati dell’energia negativa e attira le energie positive grazie a questa favolosa acqua lunare. Scopri le sue proprietà e come realizzarla.

Gli appassionati degli astri conoscono bene gli effetti della Luna, una stella in grado di influenzare le emozioni degli esseri umani. Prova ad attirare le energie positive con l’aiuto della luna. Grazie a questo semplice rituale allontanerai da te tutte le energie negative. Alcuni lo definiscono un elisir curativo energetico, scopri la sua ricetta in questo articolo.

Elisir energetico curativo della luna, come realizzarlo

Questo elisir non è molto noto, solo gli appassionati di spiritualità ne avranno sicuramente sentito parlare. Ma con molta probabilità avrai sentito parlare della legge di attrazione, questo elisir ti aiuta ad attrarre cose belle, grazie a lei l’universo ascolterà i tuoi desideri e le energie positive si adopereranno per fare in modo che questi desideri si realizzino davvero e giungano a te.Per scoprire come finziona la legge di attrazione puoi leggere il libro The Secret di Rhonda Byrne.

Grazie a questo elisir della luna potrai circondarti di energia positiva e fare da scudo a quella negativa. Potrai ottene parte dell’energia della Luna, bevendo questo elisir il prossimo giorno di luna piena.

Questo elisir viene consigliato per:

attivare la guarigione del corpo

attivare l’armonia dei nostri chakra

secondo alcuni avrebbe anche il potere di lenire tutto il corpo

Sei curioso di sapere come si prepara l’acqua lunare?

In effetti realizzare questo elisir contenente l’energia della luna è semplice. Ricorda che dovrai fare una cosa molto importante prima di procedere, ovvero dichiarare la tua intenzione. Questo aspetto è essenziale. Ad esempio, se desideri che qualcosa in particolare cambi nella tua vita, urlalo nella tua mente. Tutta la tua energia si metterà in moto per ottenere questo cambiamento.

Quando realizzerai questo elisir dovrai essere in uno stato meditativo positivo, grazie alla meditazione dovrai cercare di trasformare ogni brutto pensiero in pensiero positivo, ogni problema in soluzione. Per ottenere questo stato d’animo ti basterà pensare a qualcuno che ami o a qualcosa che ti fa sentire sereno e rilassato. Questa attitudine ti permetterà di beneficiare degli effetti curativi di quest’acqua di luna piena.

Di cosa avrai bisogno per preparare l’acqua di luna piena

Per realizzare questo elisir avrai bisogno di:

una caraffa o una bottiglia di vetro. Questo perchè il vetro è puro e non contiene traccia di ingredienti chimici che possano in qualche modo sabotare gli effetti di questo elisir.

Acqua potabile

pensieri positivi

notte di luna piena

Il potere della Luna fluirà nell’acqua. Dovrai solo assicurarti di selezionare i tuoi pensieri perché questi saranno decisivi.

Prendi il contenitore di vetro e riempilo di acqua fresca potabile, infine copri bene questo contenitore e posizionalo sul davanzale di una finestra sul quale si riflette la luce della luna. L’acqua deve riflettere la luce lunare affinché questa si riempia della sua energia.

Una raccomandazione importante: il contenitore non deve essere lasciato esposto per tutta la notte, a meno che tu non ti svegli prima che sorga il sole. L’acqua irradiata dai raggi della luna perde il suo effetto se entra in contatto con i raggi del sole.

Assicurati di esprimere il tuo desiderio

Questa è l’ultima cosa che dovrai compiere prima di goiderti i benefici dell’acqua lunare. Dovrai “benedire” questo liquido sacro e per farlo ti basterà toccare il contenitore ed esprimere un desiderio. Concentra tutta la tua energia sul contenitore e sul desiderio. “Luna piena, rendi quest’acqua piena di energia e abbondanza” “Luna piena, desidero che l’amore si manifesti nella mia vita” “Luna piena, vorrei che i miei progetti abbiano successo” sono tante le benedizioni che potrai pronunciare per fare in modo di attirarle a te.

Quando bere il primo sorso di acqua lunare

Prima di sorseggiare l’acqua lunare esprimi un altro desiderio. Dovrai bere un sorso di questo elisir ogni mattina a stomaco vuoto per 28 giorni, la durata di un ciclo lunare.

Bevi un sorso di acqua di luna piena quando ti senti irritabile e hai bisogno di armonia nella tua vita. Grazie a questa acqua potrai raggiungere stati meditativi migliori e manifestare la legge di attrazione che ti permetterà di raggiungere il tuo Sé Superiore.

Questo elisir assunto ogni giorno ti permetterà di svegliare il tuo terzo occhio e finalmente sperimentare il risveglio spirituale.