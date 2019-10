7 segni che il tuo angelo custode ti sta proteggendo dall’alto e come si manifesta a te

Gli angeli sono potenti creature divine che vivono in mezzo a noi ma spesso non siamo in grado di identificarli. In effetti, i guardiani celesti si manifestano solo con fenomeni sufficientemente sottili da non attirare la nostra attenzione. Tuttavia, questi angeli generano frequenze vibratorie positive che ci regalano un mondo rilassante e rassicurante. Ad ogni modo è necessario essere in grado di identificare i segni che a volte gli angeli spirituali ci inviano.

Ecco i 7 segni con cui gli angeli celesti simanifestano a te

Chi non ha mai sognato di avere un angelo custode che veglia su di lui in tutte le prove che attraversa? In realtà, l’idea che un essere spirituale possa proteggerci è estremamente confortante. Alcuni pensano che il loro angelo custode sia una persona cara defunta, altri pensano che sia una forza divina,chiunque siano, questi esseri superiori sono alla ricerca di anime uniche che meritano di essere protette.

Ecco attraverso cosa si manifestano a noi:

1. Le piume

Se ti capita di trovare delle piume sulla tua strada, potrebbero essere piume di angeli. In effetti, questo è il primo segno che questi guardiani spirituali ti inviano per dirti che ti stanno sorvegliando. Le piume d’angelo possono essere di vari colori, a seconda del messaggio che queste forze della natura vogliono inviarti.

2. Le nuvole

Le nuvole mostrano spesso la presenza di angeli. Detto questo, a seconda della forma delle nuvole che stai osservando, il messaggio che i tuoi guardiani celesti saranno diversi. Quindi, se vedi le nuvole sotto forma di un cuore, significa che ti amano. Se, al contrario, vedi diversi agglomerati bianchi che sembrano mostrare un broncio, puoi prevedere delle brutte giornate a venire.

3. I profumi

Alcune persone sono sorprese di sentire odori o profumi che arrivano dal nulla. Generalmente, quando la fonte dei profumi non può essere identificata, sono gli angeli che ti inviano un segno della loro presenza. L’odore degli esseri celesti è un messaggio benevolo che significa che sono lì per aiutarti nella tua vita quotidiana.

4. Neonati e animali

Gli angeli sono anime pure che diffondono onde pacifiche. In realtà, non conoscono né il male, né le bugie, né l’avidità. Di conseguenza, le uniche persone che possono vederli sono neonati e animali. Se vedi un bambino che sorride senza motivo, ciò potrebbe essere dovuto a una conversazione privata tra lui e un angelo. È lo stesso se il tuo gatto miagola senza motivo guardando nel “vuoto”.

5. Le canzoni

Poche persone possono ascoltare gli angeli. Tuttavia, questi esseri spirituali condividono canzoni molto singolari. Se senti la musica venire dal nulla, è perché la forza spirituale non è lontana. Presta molta attenzione ai suoni che ascolti quotidianamente … Chi lo sa, magari sono pronti a manifestarsi.

6. Le monete

A volte il semplice fatto di trovare denaro, specialmente sotto forma di monete, può essere un segno che gli angeli ti stanno sorvegliando. Quando le persone protette da questi esseri spirituali esprimono le loro difficoltà finanziarie, trovano regolarmente monete senza capire il perché.

7. Le scintille di luce

Gli angeli sono fatti di luce. Per trasmettere messaggi celesti agli umani, possono diffondere la loro energia in modo sottile. Pertanto, quando ci sono riflessi o sfere di luce senza origine apparente, questo potrebbe essere un segno che gli angeli usano per ricordarti che puoi contare su di loro.

