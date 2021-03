Chi vincerà L’Isola dei Famosi di Ilary Blasi? Tutti i dati dei Bookie

L’Isola dei Famosi è iniziata soltanto da una settimana ma i Bookie si sono già espressi su chi possa essere il vincitore di quest’edizione.

L’Isola dei Famosi, dopo un periodo trascorso in panchine, è da poco ritornato sul piccolo schermo degli italiani. Per essere precisi da una settimana ed in onda sono andate soltanto 3 puntate. Il pubblico del piccolo schermo sta ancora imparando a conoscere tutti i naufraghi di quest’edizione, ma i bookie non hanno di certo perso tempo e hanno già iniziato a svelare chi secondo loro potrebbe conquistare il titolo di vincitore.

Anche se, dai dati raccolti sul sito Stanleybet.it , tra i nomi dei probabili vincitori c’era anche un concorrente che ha già terminato il suo percorso e che li ha lasciati a bocca asciutta. Un concorrente che nonostante abbia trascorso soltanto pochi giorni all’interno del programma ha fatto parlare e non poco di sé. Di chi stiamo parlando? Di Akash Kumar!

Akash, che di recente ha pubblicato una conversazione intima con Tommaso Zorzi, secondo i bookie avrebbe avuto buone possibilità di vincere, ma purtroppo il suo percorso non è andato come sperato, ma niente paura perché loro hanno le idee ben chiare su chi possa essere il vincitore di quest’edizione. La prima ad essere condotta da Ilary Blasi. Curiosi di scoprire i nomi di cui potrebbe raggiungere il podio secondo i bookie? Ecco la lista completa!

Isola dei Famosi: svelato il nome del vincitore secondo i Bookie

Secondo i Bookie chi secondo loro non sembra essere in lizza per vincere quest’edizione, piazzandoli tutti all’ultimo posto, sono Paul Gascoigne, l’ex calciatore british, Francesca Lodo, che questa settimana è tra i concorrenti in lizza per poter lasciare in maniera definitiva la trasmissione, Drusilla Gucci, che ha già superato una nomination, Roberto Ciufoli, che si è anche infortunato durante la sua permanenza nel programma e Beppe Braida. Questi, secondo i Bokkie che seguono l’Isola dei Famosi di Ilary Blasi sono in fondo alle preferenze, ma iniziamo a salire la classifica per vedere chi secondo loro avrebbe qualche chance in più.

Poco prima dei concorrenti citati, troviamo Angela Mellilo, che ha vinto la nomination contro Akash, che ieri ha sbottato subito dopo la diretta, e Valentina Persia. Con un po’ di distacco sopra di loro troviamo Vera Gemma e Brando Giorgi, che comunque non sembrano godere di buone possibilità di arrivare alla vittoria.

Chi sembra avere maggiori probabilità è la coppia formata da Simone Paciello, Awed, e la concorrente Daniela Martani. Dopo loro due troviamo i nomi di chi potrebbero essere il secondo classifico e quello poi del vincitore. Curiosi di conoscerli?

Secondo i bookie, Giles Rocca potrebbe vincere l’Isola dei Famosi mentre al secondo posto ci sarebbe Elisa Isoardi.

Dall’arrivo di Elettra Lamborghini all’abbandono di Akash Kumar: rivedi #MediasetPlay la terza puntata di #Isola!🌴https://t.co/2btk24STja — Mediaset Play (@MediasetPlay) March 23, 2021

I bookie hanno svelato la loro personale classifica. Questa riuscirà ad andare incontro a quella del pubblico del piccolo schermo? Staremo a vedere che cosa succederà.