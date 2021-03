Flavio Montrucchio chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Flavio Montrucchio chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del conduttore di Primo Appuntamento.

Flavio Montrucchio ha debuttato sul piccolo schermo degli italiani con la sua partecipazione al Grande Fratello per poi diventare uno dei protagonisti della soap Centovetrine. Attualmente, invece, è al timone del programma Primo Appuntamento, in onda su Real Time.

Nome: Flavio Montrucchio

Età: 44 anni

Data di nascita: 15/05/1976

Segno zodiacale: Toro

Professione: Conduttore

Luogo di nascita: Torino

Altezza: 184 cm

Peso: 75 kg

Profilo Social: Instagram.

Flavio Montrucchio vita privata

Flavio Montrucchio è nato nel 1976 a Torino, ma è cresciuto con la sua famiglia in un piccolo paese del Piemonte, per l’esattezza a San Damiano d’Asti, che conta all’incirca 10 mila abitanti. Successivamente sceglie di frequentare il liceo scientifico ad Asti, dove riesce a conseguire il diploma. Flavio fin da subito dimostra di avere le idee molto chiare e si arruola, come volontario, come militare. Una volta terminata quest’esperienza, Montrucchio non sta di certo con le mani in mano ed inizia subito a fare dei piccoli lavoretti fin quando non riesce a diventare promotore finanziario in banca. Professione che però sceglie di fare fino al 2001, anno in cui entra nella casa più spiata d’Italia. Il Grande Fratello, infatti, segna il suo ingresso nel mondo dello spettacolo.

Flavio Montrucchio carriera

Flavio Montrucchio, come anticipato, segna il suo ingresso nel mondo dello spettacolo grazie alla partecipazione al Grande Fratello. Un evento che gli cambia completamente la vita. Basti pensare, tra l’altro, che in un primo momento non era nemmeno stato scelto per prendere parte al programma, ma è stato chiamato per sostituire Filippo Nardi che venne squalificato poco dopo il suo ingresso a causa della famosa scena delle sigarette.

Nel giro di qualche settimana, Flavio riesce a conquistare tutti. Tant’è che vince perfino l’edizione a cui prende parte e da lì inizia la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Flavio inizia a studiare recitazione ed entra subito a far parte del cast di Centovetrine. Dopo quest’esperienza, nel 2004, sceglie di provare con il teatro e diventa il protagonista del musical di Grease. Il musical regala a Flavio una nuova veste e qualche anno dopo, precisamente 10, approda al grande schermo grazie alla sua partecipazione al film di Giovanni Veronesi Una donna per amica ma anche collaborato a tantissime altre pellicole in precedenza.

Da qualche anno a questa parte, però, Flavio sembra aver messo da parte la recitazione. In quanto è uno dei volti di Real Time, conducendo con successo Bake Off Italia – All Stars Battle ed anche Primo Appuntamento.

Flavio Montrucchio e Alessia Mancini

Il mondo dello spettacolo non ha permesso a Flavio di trovare una certa popolarità, ma anche l’amore della sua vita. Molti anni fa, infatti, è stato ospite a La sai l’ultima e li ha avuto modo di conoscere Alessia Mancini. Da quel momento i due non si sono mai più separati. Tant’è che stanno insieme da ben 18 anni e ne sono sposati da 16.

Dal loro matrimonio sono nati anche due figli: Mya, nata nel 2008, e Orlando, nato nel 2015. Durante una recente ospitata da Silvia Toffanin a Verissimo, però, la coppia ha confidato che prima della nascita del loro secondogenito aspettavano un altro bambino ma è avvenuto un aborto spontaneo.

Flavio Montrucchio a Prima Appuntamento, il programma che conduce attualmente su Real Time, ha permesso al pubblico di scoprire la sua vena ironica e loro sembrano apprezzare e non poco.