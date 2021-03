Alessia Mancini, moglie di Flavio Montrucchio: “Felici come due bambini”

Alessia Mancini è la moglie di Flavio Montrucchio. I due sono sposati da ben 16 anni e stanno insieme da 18.

Alessia Mancini è nota al pubblico del piccolo schermo non solo per essere un volto del mondo dello spettacolo, è impossibile dimenticare i suoi stacchetti a Passa Parola di Gerry Scotti, ma anche per essere la moglie di Flavio Montrucchio. I due stanno insieme da ben 18 anni, di cui 16 nell’unione del matrimonio. Ma conoscete la loro storia? Sembra essere una di quelle che raccontano nei film d’amore, visto che i due sono più innamorati che mai.

A dimostrarlo è uno dei post pubblicati dalla showgirl sul suo profilo Instagram, in cui sottolinea come anche con poco insieme riescano a divertirsi ed ad essere felici. Ecco come si sono conosciuti Flavio Montrocchio ed Alessia Mancini, una delle coppie più amate dal pubblico del piccolo schermo degli italiani.

Flavio Montrocchio e Alessia Mancini: come si sono conosciuti

L’incontro tra Flavio e Alessia è stato del tutto casuale. I due si sono incrociati diversi anni fa, quando entrambi hanno preso parte a La sai l’ultima. Il conduttore di Primo appuntamento rimase profondamente colpito dalla showgirl, che lei chiese subito di uscire. Da quel momento i due non si sono mai separati. Tant’è che lui avrebbe voluto convolare a nozze subito dopo averla conosciuta, perché in cuor suo sentiva che lei sarebbe stata la donna giusta per lui.

Nonostante le proprie convinzioni, Flavio ha aspettato due anni prima che Alessia gli dicesse di sì e da quel momento non si sono mai più separati. Dal loro matrimonio sono nati ben due figli Mya e Orlando. Anche se in una recente intervista, la coppia ha rivelato che prima della nascita del loro secondo figlio avevano provato ad averne un altro, ma la showgirl ha purtroppo rivelato di aver subito un aborto spontaneo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Mancini (@alessiamanciniofficial)

Alessia Mancini, moglie di Flavio Montrucchio, come il tempo ha poi dimostrato, non poteva fare scelta migliore se non quella di dirgli ben 16 anni fa di sì.