I figli di Flavio Montrucchio e Alessia Mancini sono la gioia di mamma e papà e vivono in una famiglia serena e felice, eppure con loro avrebbe dovuto esserci un fratellino.

Flavio Montrucchio è diventato famoso per aver vinto la seconda edizione del Grande Fratello, nel 2001: da lì la sua carriera è stata in perenne ascesa.

Grazie alla sua abilità nel canto e nella danza ha preso parte a diversi musical, tra cui il celebre adattamento italiano di Grease e al musical Disney Aladdin, messo in scena dalla Compagnia della Rancia.

Prima di vestire i panni del principe – straccione, Flavio si è anche dedicato alla carriera di attore sul piccolo schermo, prendendo parte a diverse serie televisive come Centovetrine, Donna Detective, Capri e molti altro.

Nel 2011 ha preso parte a Tale e Quale Show e poi è tornato in teatro partecipando a Sette Spose per Sette Fratelli. Dopo varie esperienze in qualità di conduttore, dal 2019 è approdato su Discovery, dove conduce il dating show Primo Appuntamento e, dal 2020 Bake Off Italia.

Nel corso di tutta la sua ormai lunga carriera, Flavio ha avuto al suo fianco Alessia Mancini, l’ex ragazza di Non È La Rai, ex Velina ed ex Letterina di Passaparola.

I due si sono conosciuti nei primi anni 2000, si sono sposati nel 2003 e da allora non si sono più separati. Nel 2008 è nata Mya e nel 2015 è nato Orlando, i figli che hanno cambiato la dimensione del loro amore ma non lo hanno minimamente affievolito.

Mya e Orlando: i figli di Flavio Montrucchio che assomigliano moltissimo alla mamma

Com’era prevedibile, Mya e Orlando sono diventati i due amori di papà e condividono con lui moltissime attività, dalla gita in montagna alle lunghe giornate in spiaggia.

Entrambi i bambini però hanno preso gli occhi castani dalla forma allungata di Alessia Mancini e purtroppo non hanno ereditato i magnetici occhi azzurri del padre.

Lo si nota benissimo soprattutto quando i bambini indossano la mascherina e l’unica cosa che si può notare di loro sono gli occhi.

In questa foto recentissima, insieme ad Orlando, Flavio mostra co orgoglio l’abitudine sua e del bambino di andare in giro con la mascherina correttamente indossata nel corso della pandemia.

Sono stati moltissimi i follower che hanno fatto notare la somiglianza tra gli occhi di Orlando e quelli di Alessia.

Tra l’altro Orlando condivide con il padre la preferenza per i supereroi di un’altra epoca. Per Carnevale, infatti, Orlando ha vestito i panni di Actarus, il pilota del vecchissimo cartone animato giapponese Goldrake.

Per quanto riguarda invece Mya, ormai la figlia maggiore di Flavio Montrucchio non è più una bambina e pare abbia cominciato a tenere per sé i propri piccoli segreti da pre adolescente.

A confessarlo è stato proprio Flavio, in occasione di una fotografia per la festa di compleanno di Mya del 2020. “Farei qualunque cosa per realizzare i tuoi desideri (che tra l’altro non mi dici più!) dal momento che ogni giorno tu realizzi i miei” aveva scritto Flavio nella didascalia di questa bellissima foto. E, anche se Mya è stata immortalata con gli occhi chiusi, si vede benissimo che anche il taglio dei suoi occhi è identico a quello di mamma Alessia.

Quali abilità ha imparato il già talentuosissimo Flavio nel corso della sua vita da papà? Certamente a dormire in pochissimo spazio, preferibilmente sul bordo del letto: è l’unico spazio dove papà riesce a trovare un po’ di posto dopo che tutta la famiglia è partita all’assalto del lettone, come si può vedere in questa foto.

“Negli anni ho affinato la tecnica per dormire in bilico a bordo materasso senza cadere. Poteva essere un buon pretesto per farne un libro tutorial, ma in mancanza di tempo e di un “ghostwriter”, condivido il possibile scatto di copertina!” aveva scritto Flavio, evidentemente scacciato dal suo stesso letto.

In realtà la piccola folla che occupa il letto di casa Montrucchio – Mancini era destinata a essere più numerosa. Non molti giorni fa, infatti, Alessia e Flavio in un’intervista per Verissimo hanno rivelato che purtroppo hanno perduto un bambino nel corso della loro storia d’amore.

Si è trattato di un aborto spontaneo a cui non è stato possibile porre rimedio e che, ovviamente, ha lasciato un grande vuoto nel cuore di entrambi i genitori mancati. Tutti e due però hanno ammesso che gli altri due hanno dato loro la forza di superare quel grande dolore.

Nonostante gli ormai quasi vent’anni insieme e i momenti di grande difficoltà affrontati nel corso della vita, pare però che Flavio e Alessia siano ancora profondamente innamorati. Lui ha addirittura raccontato che all’inizio era innamoratissimo di Alessia ma che lei avesse deciso di farlo un po’ penare. Nei primi momenti del corteggiamento lui arrivò addirittura a inviarle un mazzo di 100 rose rosse: “In amore dai tutto quello che hai, anche più di quello che hai” ha detto anni dopo, commentando quel gesto che forse allora, con le finanze di cui disponeva, non si poteva esattamente permettere.