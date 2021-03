Nata la figlia di Chiara Ferragni: la reazione di Fedez emoziona il web

Chiara Ferragni ha dato alla luce Vittoria Lucia. La reazione di suo marito Fedez ha emozionato il popolo della rete.

Da quando Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato che sarebbero diventati di nuovo genitori dopo la nascita del piccolo Leone Lucia, il web è letteralmente impazzito dalla gioia. Da quel momento, infatti, tutti i loro fedeli sostenitori hanno iniziato a seguire ancora di più la coppia. Curiosi più che mai di conoscere la nuova arrivata in famiglia, ma anche di sapere il suo nome.

I Ferragnez però hanno preferito lasciarli un po’ sulle spine, scegliendo di rivelare il nome della piccola soltanto oggi, ovvero il giorno della sua nascita. Qualche ora fa è nata Vittoria Lucia, la seconda figlia di Chiara e Federico che già sembra somigliare tutta alla mamma, ed il web è letteralmente impazzito, ma anche i suoi genitori non sono stati da meno, ma hanno reso partecipi tutti i loro fedeli sostenitori che non possono che gioire per loro.

In particolar per il rapper che sensibile com’è non ha potuto fare a meno di emozionarsi nel conoscere la sua bambina. Ovviamente il momento è stato subito immortalato da Chiara che ha scelto di condividere il tutto con gli utenti della rete, mostrando la reazione di Fedez alla nascita di Vittoria. La sua reazione ha emozionato e non poco i suoi fedeli sostenitori, che hanno visto in lui tutta la gioia e la felicità di poter stringere tra le braccia la sua bambina.

Fedez e Chiara Ferragni di nuovo genitori: lui si emoziona a tenerla in braccio

Chiara Ferragni, come anticipato, ha scelto di condividere con i suoi fedeli sostenitori tutti i momenti speciali che riguardano la nascita della sua bambina, che dopo qualche ora è già diventata la beniamina degli utenti della rete. Tant’è che non si fa altro che parlare di lei. E mentre sua sorella Valentina Ferragni dormiva durante il momento del parto, suo marito Fedez si è emozionato nel vederla venire alla luce e nella possibilità di poterla stringere forte tra le sue braccia.

Come è possibile vedere dagli scatti pubblicati dall’imprenditrice digitale, Federico non è riuscito a trattenere le lacrime, lasciandosi andare ad un pianto liberatorio di gioia perché la sua piccola Vittoria Lucia, nata soltanto qualche giorno il suo fratello maggiore Leone Lucia, è lì con loro ed è più bella e che sana che mai.

La reazione del rapper ha emozionato e non poco il popolo della rete, contento per il proprio beniamino che non ha assolutamente paura di nascondere le sue emozioni, andando ancora una volta contro ogni stereotipo di genere. Pronto a condividere il tripudio di emozioni che sta provando in questi istanti che ricorderà per sempre.

Dopo aver scoperto la reazione di Fedez, ora il pubblico della rete è più curioso che mai di vedere quella di Leone Lucia quando incontrerà sua sorella Vittoria.