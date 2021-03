Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, svela: “Me lo hanno impedito loro”

Giulio Pretelli, fratello di Pierpaolo, a Live Non è la d’Urso ha ammesso tutta la verità sul suo annuncio alla semifinale del GF Vip.

Giulio Pretelli questa sera è tornato sul piccolo schermo degli italiani per fare una sorpresa a Pierpaolo, protagonista indiscusso nonché secondo finalista della quinta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, ospite a Live Non è la d’Urso. Per l’occasione, la padrona di casa ha ripercorso i momenti più importanti del percorso nella casa più spiata d’Italia dell’ex velino moro di Striscia La Notizia, menzionando anche il momento in cui durante la semi finale Giulio gli ha annunciato in diretta di stare per diventare padre.

In quell’occasione, Cristiano Malgioglio criticò il fratello di Pierpaolo, tra l’altro lui di recente ha insinuato il dubbio su Elisabetta Gregoraci, affermando che tale notizia avrebbe potuto dargliela in privato considerato che il reality show qualche giorno dopo sarebbe giunto al termine invece di fare un annuncio in prima serata su canale 5.

Giulio Pretelli a Live Non è la d’Urso, a distanza di settimane, ha deciso di replicare a quella critica, rivelando cos’è accaduto realmente e come mai non ha comunicato quelle parole in privato ma durante la semifinale del Grande Fratello Vip.

Pierpaolo e Giulio Pretelli a Live Non è la d’Urso: il retroscena sulla semifinale del GF Vip

💥 PRESENTAZIONE CHOC a Live #noneladurso 💥 pic.twitter.com/9NP0lL345i — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Il fratello di Pierpaolo Pretelli a Live Non è la d’Urso ha rivelato che lui, prima di arrivare nella casa più spiata d’Italia per comunicargli che da lì a breve sarebbe diventato padre, aveva contattato la produzione del GF Vip per chiedere agli autori se avesse potuto avere una telefonata privata per potergli comunicare il lieto evento. Gli autori gli avrebbero negato questa telefonata, chiedendogli di poter venire in puntata per dirglielo di persona in occasione della semifinale del reality.

“Io gli avevo chiesto di poterlo chiamare in privato, ma me lo hanno impedito. Mi hanno invitato a venire e gliel’ho detto da vicino. Inizialmente i miei genitori non l’hanno presa bene, erano un po’ preoccupati, ma io li ho rassicurati dicendo loro che questo era quello che volevo io e sono sicuro del mio amore per la mia compagna. Ci amiamo tanto e il sentimento che ci lega è davvero forte” ha spiegato ai microfoni di Barbara d’Urso su canale 5, che ha accolto la testimonianza del ragazzo che per la prima volta ha raccontato questo retroscena sulla finale del GF Vip.

“Come l’hai detto a tua mamma?”

“L’ha scoperto con una diretta su Instagram” ✈️✈️✈️#noneladurso pic.twitter.com/31OOTc4OpM — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Giulio e Pierpaolo Pretelli, che di recente ha difeso Giulia Salemi dalle critiche, hanno dimostrato al pubblico del piccolo schermo che il loro legame è più forte e solido che mai e che nonostante le incomprensioni avute durante il Grande Fratello Vip, si vogliono un bene dell’animo. L’ex velino moro è pronto a diventare zio.