Dayane Mello a Live Non è la d’Urso, stoccata ad Oppini: “Figura di merd*”

Dayane Mello a Live non è la d’Urso ha stroncato Francesco Oppini e il commento che suo padre ha riservato nei suoi confronti.

Dayane Mello, dopo la fine della sua esperienza al Grande Fratello Vip, dove si è classificata al quarto posto, è stata ospite a Live Non è la d’Urso. Qui la bella modella brasiliana ha scelto di sfidare le 5 terribili sfere degli opinionisti del programma, ma prima Barbara le ha mostrato alcune clip che riguardano lei e il suo rapporto con Francesco Oppini.

In un primo momento, infatti, i due sembravano aver particolarmente legato e lei gli aveva perfino confidato di provare una forte attrazione per lui, ma il tutto è stato subito stroncato dal diretto interessato. In quanto Oppini è felicemente fidanzato. La fidanzata di lui non ha detto di apprezzato l’atteggiamento assunto da lei e Barbara d’Urso, durante il corso di quest’intervista, le ha dato modo di poter replicare e lei non si è di certo risparmiata.

Dayane Mello a Live Non è la d’Urso ha stroncato Francesco Oppini, su cui si era già espressa dopo il Grande Fratello Vip, affermando che in realtà lui giocava molto con lei e come lo ha fatto con lei probabilmente lo ha fatto con altre donne, insinuando il dubbio sul suo atteggiamento, attenzione perché il tutto non è finito qui.

Live Non è la d’Urso, Dayane Mello stronca Francesco Oppini: “Non ha diritto”

La fidanzata di Francesco Oppini non ha apprezzato alcuni comportamenti di Dayane Mello nella Casa. Lei replica a Live #noneladurso: “Lui ha giocato con me, magari gioca anche con altre donne, chi lo sa?” pic.twitter.com/ChPnRpd5k8 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

A Live Non è la d’Urso, Dayane Mello ha avuto modo di poter vedere una dichiarazione di Franco Oppini, papà di Francesco, che rivelava che in una vecchia telefonata con Jerry Calà quest’ultimo esaltava il comportamento del figlio perché sarebbe riuscito a resistere alle avances di lei, utilizzando però parole decisamente poco eleganti: “Io me la sarei già scopat* al posto suo”.

La bella modella brasiliana ha avuto modo di poter replicare, non mandandole di certo a dire: “Non so se ridere o piangere di questa sua battuta. Ha fatto una figura di merd*. Io da quando è finito il programma non parlo di lui. Lui può parlare del gioco, ma non di altro. Non ha nessun diritto di farlo” ha concluso Dayane, per poi parlare anche del suo rapporto con Rosalinda Cannavò, non molto tempo fa le ha scritto una dolcissima dedica social.

“Io lei ci stiamo sentendo tramite whatsapp. Nella casa abbiamo avuto delle incomprensioni perché lei votava tutte le persone che io reputavo amiche, poi c’è stata la scomparsa di Lucas. Appena questo periodo sarà finito, avremo sicuramente modo di poterci vedere e parlarne meglio da vicino” ha spiegato.

“Io le voglio bene, quando si potrà ci vedremo e ci guarderemo negli occhi” Dayane Mello parla del suo rapporto con Rosalinda dopo il #GFVIP a Live #noneladurso pic.twitter.com/GWEl4qIffi — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 21, 2021

Tra Dayane e Rosalinda non è tutto finito? C’è ancora una speranza per la loro bellissima amicizia?