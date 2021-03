Pierpaolo Pretelli insinua il dubbio su Elisabetta Gregoraci: la reazione di lei

Pierpaolo Pretelli ha insinuato il dubbio su Elisabetta Gregoraci, che non ha mancato nel replicare sul suo profilo Instagram.

Pierpaolo Pretelli è senza dubbio uno dei protagonisti indiscussi della quinta edizione del Grande Fratello Vip, tanto da classificarsi al secondo posto. L’ex velino moro, durante il corso di quest’esperienza, ha avuto un’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci. Quest’ultima, però, non ha mai fatto mistero di vederlo soltanto come un amico, mentre lui ha più volte confidato, prima di iniziare la sua storia con Giulia Salemi, di avere una vera e propria cotta nei suoi confronti.

Intervistato a Casa Chi, dopo aver difeso la sua fidanzata a Live Non è la d’Urso, Pierpaolo ha affermato che del suo percorso non rimpiange assolutamente nulla, insinuando però che durante la sua amicizia speciale con la Gregoraci avesse qualcuno al di fuori del programma che l’aspettasse, i famosi battiti sul petto.

“Elisabetta fuori dal programma aveva un altro che l’aspettava“ ha esordito Pierpaolo. “In casa le sono arrivati aerei da parte di questa persona. Io ho proseguito con rispetto perché dall’altra parte non c’era alcun rispetto e sono sempre stato nel mio. Quando poi è arrivata Giulia, lei mi chiedeva dietro la schiena se mi piacesse. Me lo ha scritto anche sui fogli“ ha concluso.

Le dichiarazioni di Pierpaolo Pretelli su Elisabetta Gregoraci non sono affatto piaciute alla diretta interessa che agli utenti di Instagram ha risposto in questo modo.

Elisabetta Gregoraci replica a Pierpaolo Pretelli: “Pensasse alla sua vita”

Elisabetta Gregoraci non ha assolutamente apprezzato le dichiarazioni rilasciate da Pierpaolo Pretelli sul suo conto e quando i suoi fedeli sostenitori le hanno chiesto cosa ne pensasse riguardo a quello che lui ha dichiarato ai microfoni di Gabriele Parpiglia, lei ha risposto in questo modo:

“Ah beh, se lo hai detto lui … Io penserei alla sua vita privata, che alla mia ci penso io“ ha esordito la conduttrice, che di recente ha ricordato la scomparsa di sua madre. “Il giorno in cui arriverà un uomo nella mia vita, sarò io la prima a dirlo” ha proseguito per poi rispondere ad un altro utente, come riporta il portale di Isa e Chia. “Lo sanno gli altri che avevo qualcuno, ma non io. Ho avuto decisamente troppa pazienza“ ha dichiarato e ancora:

“Ognuno ha la sua vita e se fossi in loro penserei a quello che stanno vivendo ora. Se tutto questo fosse stato vero, non avrei avuto alcun problema nel rivelarlo. Che pagliacciata!” ha concluso infastidita ancora sul dover dare spiegazioni su fatti o cose che riguardano il suo privato ed avvenuti, ormai, durante lo scorso anno.

Sono ormai lontani i tempi in cui Elisabetta e Pierpaolo erano amici speciali e la famosa cena, promossa durante il Grande Fratello Vip, sembra essere ormai soltanto un lontano ricordo. Così come i Gregorelli, il nome che i fan avevano affidato a questa ipotetica e nuova coppia.