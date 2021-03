Pierpaolo Pretelli difende Giulia Salemi: “Non è una gatta morta!”

Pierpaolo Pretelli a Live Non è la d’Urso ha difeso Giulia Salemi da chi l’ha definita una gatta morta dopo l’esperienza al GF Vip.

Pierpaolo Pretelli, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, è pronto a raccogliere i frutti del suo successo sul piccolo schermo e quale occasione migliore se non quella di approdare a Live Non è la d’Urso per tirare le somme di questi 6 mesi trascorsi all’interno della casa più spiata d’Italia?

L’ex velino moro, fiero del suo percorso, ha scelto di sfidare le 5 terribili sfere della bella conduttrice partenopea che non si sono di certo risparmiate nei suoi confronti. Nonostante ciò Pierpaolo ha sempre risposto con il sorriso, mettendo anche i punti sulle I sul durato attaccato di Caterina Collovati nei confronti di Giulia Salemi, che non si era di certo risparmiata accusandola di provarci con gli uomini sposati ed utilizzando espressioni che hanno fatto infuriare il popolo della rete.

“Mi spiace, ma lei dovrebbe chiedere scusa alla mia fidanzata. Ha utilizzato termini forti come ‘picchiare’ e ‘menare’. Quindi, prima di dirmi qualsiasi cosa, lei dovrebbe ammettere di aver sbagliato“ ha esordito l’ex velino moro di Striscia la Notizia. “Giulia Salemi non è una gatta morta. Se non siete rispettosi, non ho alcuna intenzione nemmeno di ascoltarvi. Non offendete la mia donna” ha concluso Pierpaolo Pretelli a Live Non è la d’Urso, chiarendo la sua posizione anche in merito alle dichiarazioni di Abraham Garcia sulla sua fidanzata.

Giulia Salemi non incontra il suo ex: la reazione di Pierpaolo Pretelli

Il fidanzato di Giulia Salemi, durante il corso della sua ospitata da Barbara d’Urso, ha avuto anche modo di poter replicare di fronte alle recenti dichiarazioni di Abraham Garcia che ha accusato la fidanzata di lui di non volerlo incontrare perché ha paura di ciò che potrebbe raccontare in diretta.

Pierpaolo Pretelli, che è sempre più innamorato della sua fidanzata, ha chiarito che lei non ha voluto incontrarlo soltanto per non mancargli di rispetto, visto che lui si trovava ancora nella casa del GF Vip, ma che in ogni caso non teme assolutamente quello che Abraham potrebbe raccontare visto che si parla di una relazione avvenuta ben 4 anni fa. A quei tempi, loro due, nemmeno si conoscevano.

“Non posso nascondere di aver apprezzato che lei, per proteggermi, abbia scelto di non volerlo incontrare. Anche se secondo me non ci sarebbe stato nulla di male, ma ho apprezzato quello che ha fatto perché voleva portarmi rispetto e per questo motivo ha scelto di non volerlo incontrare. Onestamente non abbiamo ancora avuto modo di poter parlare dell’argomento e sicuramente dopo mi racconterà la sua versione dei fatti, ma in tutta onestà parliamo di una storia di 4 anni fa. Lei ha avuto un passato, così come ce l’ho io“ ha dichiarato l’ex velino moro, mettendo a tacere il polverone che Garcia sperava di poter alzare tra di loro.

Perchè Giulia Salemi non ha voluto rivedere il suo ex? Pierpaolo Pretelli non sembra preoccuparsene ma gli sferati di Live #noneladurso la pensano in maniera diversa… ⚡️ pic.twitter.com/FdsrQ0gOzz — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Pierpaolo Pretelli ha difeso Giulia Salemi, consacrando ancora una volta il forte legame che li unisce.