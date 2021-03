Belen Rodriguez: i suoi segreti di bellezza per restare in forma in gravidanza

Belen Rodriguez, in attesa di una bambina, ha voluto in rivelare i segreti di bellezza che le permettono di essere in perfetta forma anche al quinto mese di gravidanza. Ecco cosa mangia e come si allena.

Belen Rodriguez, una donna che ogni giorno non smette di stupire per la semplicità e la genuinità con cui si rivela al pubblico dei social, i milioni di followers che ogni giorno la seguono e con cui molto spesso intrattiene anche delle piccole telefonate.

In una delle ultime dirette instragram, in particolare relativa a sabato 6 marzo, Belen ha voluto condividere una diretta per rispondere alle moltissime domande che soprattutto le donne le rivolgono sul come faccia a mantenersi in piena forma anche in gravidanza, viste le ridotte misure del suo meraviglioso pancino e il suo corpo che non ha subito particolari cambiamenti o almeno quelli tipici che il corpo di ogni donna subisce durante la gravidanza.

Belen in tutta sincerità ha tenuto a dire che la sua forma fisica è frutto di un lavoro costante e di una ferrea disciplina accompagnata da una una grande forza di volontà e ha voluto condividere la sua alimentazione e il tipo di allenamento in cui si impegna dal lunedì al sabato.

Belen Rodriguez: ecco cosa mangia in gravidanza per mantenersi in forma perfetta!

Durante l’ultima Instagram Story sul suo account ufficiale, Belen Rodriguez ha voluto condividere con i suoi tantissimi followers che ogni giorno la seguono con una vera e propria ‘devozione’, i segreti di bellezza che le stanno permettendo di essere in piena forma anche stando al quinto mese della sua seconda gravidanza che vedrà la nasciata di Luna Marì avuta dal compagno Antonino Spinalbanese.

Belen ha tenuto a precisare che segue ogni giorno una dieta sana e priva di grassi e carboidrati ‘pesanti’ come li descrive, non facendo mancare il nutrimento necessario alla sua bambina. Poi ha descritto un suo ‘diario alimentare’ giornaliero che più o meno rispetta ogni giorno, ecco cosa mangia la bellissima Belen.

Colazione

A colazione Belen beve del latte di avena accompagnato da cereali integrali

Pranzo

Per il pranzo Belen preferisce consumare spesso del pesce accompagnato anche da una porzione di carboidrati soprattutto il farro in chicchi e da delle verdure cotte al vapore

Cena

A cena Belen ama mangiare sempre una fonte proteica, magari del pesce appena scottato in padella accompagnato da verdure al vapore.

Gli spuntini

Al mattino e al pomeriggio ama consumare degli spuntini, ad esempio delle fette biscottate integrali con della marmellata senza zucchero.

I condimenti

Il segreto della splendida forma fisica di Belen Rodriguez anche in gravidanza sono i condimenti. Lei infatti usa olio di oliva a crudo ed evita soffritti, usa molte spezie per evitare il sale e cita l’olio di cocco come grande alleato della forma fisica.

Spuntino serale

Alla sera Belen consuma spesso una tazza di latte di avena con i cereali.

Il giorno libero

Se dal lunedì al sabato Belen segue un’alimentazione super controllata, alla domenica si concede tutti quegli sfizi che ama, come la pizza, gli hamburgers e altro. Scopri come è nata la storia d’amore tra Belen e Antonino Spinalbanese!

Belen Rodriguez: l’allenamento che segue durante la gravidanza

Durante la diretta Instagram Belen Rodriguez ha anche parlato dell’allenamento che segue tutta la settimana tranne la Domenica. Durante la gravidanza pratica il Pilates ogni giorno e si concede anche una bellissima passeggiata di 30 minuti sul tapis roulant di tanto in tanto.

Alla fine della diretta, un utente le chiede quali integratori assuma e lei dopo aver specificato che in gravidanza non ne assume alcuno, tranne probabilmente quelli prescritti dal medico utili in gravidanza, racconta di assumere solitamente integratori di Bromelina e di acido ialuronico.

Belen Rodriguez, una donna che è stata capace di ritagliarsi il suo posto nel mondo patinato della tv e dello spettacolo, ma come testimoniano i suoi tanti followers, anche nel cuore delle persone!