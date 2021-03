Rosalinda Cannavò e Giuliano si sono rivisti dopo il GF Vip: che cosa è successo

Rosalinda Cannavò a Live Non è la d’Urso ha ammesso di aver incontrato il suo ex fidanzato Giuliano: ecco cos’è successo tra loro.

Rosalinda Cannavò, dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip, si gode il successo riscontrato con il pubblico del piccolo schermo, ma prima non poteva non essere ospite a Live Non è la d’Urso, dove ha tirato le somme di questa lunga esperienza trascorsa sotto i riflettori di canale 5.

Durante il corso dell’intervista, la padrona di casa non poteva non chiederle, visto che ha iniziato una nuova relazione con Andrea Zenga, se avesse avuto modo di potersi rivedere con Giuliano, il suo ex, visto che si sono lasciati quando lei era ancora all’interno del programma e lui aveva scelto di agire legalmente affinché il suo nome non venisse più fatto all’interno del contesto televisivo.

Rosalinda ha confermato di avere avuto modo di incontrarlo, ma che ovviamente la loro relazione è arrivata al capolinea. In quanto nonostante il dolore provato, lei è sempre più presa dal suo nuovo compagno, conosciuto proprio al Grande Fratello Vip.

“Io e Giuliano abbiamo avuto modo di sentirci. Ci siamo incontrati 2 giorni fa e, come avevo detto anche quando mi trovavo nella Casa, glielo dovevo per una questione di rispetto. Era giusto guardarlo negli occhi e dirgli tutto quello che pensavo e così è successo” ha spiegato. “Non è stato carino quello che è successo e per questo gli ho fatto le mie scuse, però ho provato a farli capire che in ogni caso io gli voglio bene, ma ora sto provando dei sentimenti veri per un’altra persona e lui ha capito” ha concluso.

Rosalinda Cannavò a Live Non è la d’Urso ha fatto chiarezza sul rapporto con il suo ex, levandosi poi qualche sassolino dalla scarpa anche nei confronti di Dayane Mello.

Live Non è la d’Urso: Rosalinda Cannavò fa un’amara confessione

Rosalinda e Andrea Zenga: a breve le presentazioni ufficiali ❤️ #noneladurso pic.twitter.com/teih9uLTj7 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

A Live Non è la d’Urso, Rosalinda Cannavò, come anticipato, ha avuto anche modo di poter parlare del suo rapporto con Dayane Mello. Tra le due è calato il gelo dietro le quinte di Verissimo e al momento nessuna delle due sembrerebbe essere intenzionata a voler fare il primo passo. Il loro rapporto è arrivato in maniera definitiva al capolinea?

“Io voglio davvero molto bene a lei e ci tengo al nostro rapporto. Ha rappresentato una parte importante del mio percorso all’interno del GF Vip, ma in tutta onestà non mi aspettavo tutte quelle cattiverie nei miei confronti“ ha esordito delusa. “Lei mi ha sempre detto di trovarmi un’amica sincera e leale, ma poco dopo ha cambiato versione etichettandomi come una persona falsa, accusandomi di essermi avvicinata alle persone senza provare alcun sentimento” ha aggiunto. “Dopo la fine del programma non l’ho più sentita. Ci siamo incrociate negli studi di Verissimo ed abbiamo fatto anche il viaggio insieme, ma eravamo distanti”.

“Ora come ora non ho più niente da dirle, le ho già dato tanto. Non credo di avere più nulla da dimostrarle perché le ho dato tanto“ ha concluso. “Se vuole, io sono qui. Adesso è arrivato il momento di essere orgogliosa perché ho sempre fatto io il primo passo nei suoi confronti, vedremo come si comporterà” ha aggiunto.

“Aspetto un suo passo…”

L’appello di Rosalinda a Dayane Mello #noneladurso pic.twitter.com/MhzZiqiyM5 — Live – Non è la d’Urso (@LiveNoneladUrso) March 7, 2021

Tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è davvero tutto finito? Le due, durante il corso dell’esperienza al Grande Fratello Vip, sembravano essere davvero molto legate, ma ora quel sentimento appare soltanto come un lontano ricordo. La madre della Cannavò, presente durante il momento dell’intervista, ha precisato a Barbara d’Urso che lei non ha alcuna intenzione di intromettersi nel loro rapporto, ma ha sottolineato come la Mello stia attraverso un periodo particolarmente difficile a causa della scomparsa di suo fratello.