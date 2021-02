Rosalinda Cannavò rompe il silenzio e svela cos’è successo con Andrea Zenga la prima notte insieme dopo il Grande Fratello Vip 2020.

Cos’è successo tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga durante la prima notte dopo l’eliminazione dal Grande Fratello Vip 2020? Dopo aver salutato Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Andrea Zelletta, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli con cui ha vissuto quasi sei mesi della sua vita, Rosalinda Cannavò, nello studio del reality show, con Alfonso Signorini, ha potuto riabbracciare Andrea Zenga con cui sta trascorrendo le prime ore post eliminazione.

Rosalinda e Andrea si trovano insieme a Roma e, durante un’intervista rilasciata a Gabriele Parpiglia per il settimanale Chi, Rosalinda ha raccontato cos’è successo la prima notte senza telecamere.

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga insieme dopo il Grande Fratello Vip 2020

Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga si stanno godendo i primi giorni insieme senza telecamere. I due ex concorrenti del Grande Fratello Vip 2020, in attesa della finalissima del 1° marzo, si trovano insieme a Roma godendosi anche la prima cena come potete vedere qui in alto. Rosalinda, inoltre, durante la diretta con Gabriele Parpiglia per Chi, ha così raccontato cos’è successo con Andrea dopo il Grande Fratello Vip.

“Se abbiamo consumato questa notte? La domanda che più ci hanno fatto. Diciamo che siamo in camera insieme, ecco. Andrea, aiutami… ho detto che siamo in camera insieme, quindi… è stata una bella notte, sì. Già i miei genitori, poverini, li ho sconvolti”, ha raccontato Rosalinda come riporta BlogTivvu.com.

Rosalinda, inoltre, si è lasciata andare raccontando il momento in cui ha capito di provare qualcosa per Andrea.

“Io Andrea non l’avevo mai visto da nessuna parte, nemmeno a Temptation. Quando l’ho visto ho pensato che fosse un bel ragazzo ma la mia testa era altrove. Quando scatta il colpo di fulmine per Zenga? Il momento preciso non te lo so dire ma è stato un insieme di cose quando ho visto in lui tutte quelle caratteristiche che ho sempre cercato. All’inizio l’ho pure nominato perché era un “pericolo” per me. Avevo capito e non volevo cascarci. Poi c’è stato il bacio e pallone totale”, ha detto Rosalinda riferendosi alla fine della lunga storia con Giuliano.

La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga continuerà? I fans che si sono affezionati alla loro storia lo sperano e continuano a seguirli sui social.