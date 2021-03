Verissimo, Dayane e Rosalinda ai ferri corti? Il dietro le quinte spiazza

Verissimo domani ospiterà i finalisti del GF Vip e le dinamiche tra i concorrenti, in particolare tra Dayane e Rosalinda, sono già cambiate.

Verissimo è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani e con una puntata interamente dedicata al Grande Fratello Vip. Per l’occasione, infatti, ci saranno tutti i finalisti di questa quinta edizione di Alfonso Signorini e alcuni dei concorrenti più importanti, che tanto hanno fatto chiacchierare il pubblico del piccolo schermo.

Tra questi, ovviamente, non poteva mancare Dayane Mello, che si è classificata al quarto posto. Oltre a lei durante il corso della puntata uno spazio sarà dedicato a Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, che al di fuori delle telecamere di canale 5 si stanno vivendo la loro storia d’amore. Ma come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, le due erano legate da un’amicizia molto forte. Amicizia che durante il corso delle settimane è andata man mano sfumando e in molti si chiedevano se le due una volta terminata quest’esperienza fossero riuscite a recuperare il loro legame.

Secondo quanto rivelato da Blasting News, la risposta sarebbe assolutamente negativa in quanto le due, tra l’altro Dayane si è lasciata andare ad una lunga confessione dopo il Grande Fratello Vip, che si sono incontrate negli studi di Silvia Toffanin, si sarebbero a malapena salutate.

Sembrerebbe che Rosalinda a Dayane siano ai ferri corti, ma vediamo cosa ha raccontato la fonte sul loro incontro a Verissimo.

Dayane Mello a Verissimo: cala il gelo con Rosalinda Cannavò

L’amicizia speciale tra Dayane e Rosalinda sembrerebbe essere giunta al capolinea. In quanto la fonte del portale rivela che tra le due sarebbe calato il cielo e che a malapena si sarebbero salutate una volta incontrate negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin.

“Possiamo rivelare in anteprima che a distanza di qualche giorno dalla fine della quinta edizione del GF Vip, il rapporto tra Dayane e Rosalinda non è affatto migliorato. Questo pomeriggio le due hanno avuto modo di potersi incontrare dietro le quinte di Verissimo e si sarebbero a malapena salutate“ rivela il portale.

“Un clima tutt’altro che sereno quello che al momento stanno vivendo la Mello e la Cannavò, che sembra aver archiviato il capitolo Giuliano per ritrovare la felicità insieme ad Andrea Zenga. Chi ha avuto modo di poterle vedere dietro al backstage della trasmissione di successo di Silvia Toffanin rivela che c’era un clima teso tra loro, quasi come se volessero sfidarsi. Nessuna delle due aveva l’intenzione di cedere“ conclude il portale. Le due sembrano essere concentratissime sui loro rispettivi percorsi personali e non sembra più esserci più spazio l’una per l’altra.

Tra Dayane, tra l’altro i suoi fan stanno organizzando un’incredibile iniziativa per lei, e Rosalinda Cannavò sembra essere terminato il sereno, ma le due amiche speciali potrebbero sempre stupirci e chissà che non sia proprio Silvia Toffanin a farle riconciliare negli studi di Verissimo? Staremo a vedere, come sempre il colpo di scena è dietro l’angolo.