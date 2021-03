Gemma Galgani e Nicola Vivarelli di nuovo vicini dopo il ritorno del 26enne a Uomini e Donne? Il cavaliere svela tutta la verità.

Tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli che tipo di rapporto c’è? E’ questa la domanda che si sta ponendo il pubblico di Uomini e Donne dopo il ritorno del giovane cavaliere nel parterre del trono over. Dopo aver lasciato la trasmissione per tornare a lavoro, Nicola, nella puntata trasmessa il 19 marzo, è tornato a far parte del programma. Interpellato da Tina Cipollari, il 26enne ha chiarito di non essere tornato per Gemma Galgani.

Tuttavia, un video pubblicato da Nicola sul proprio profilo Instagram in cui c’è Gemma durante la sua partecipazione a C’è posta per te ha scatenato i commenti degli utenti. A chiarire la natura del suo attuale rapporto con Gemma è proprio Nicola.

Nicola Vivarelli, tutta la verità su Gemma Galgani: “Tra noi stima e affetto”

Nicola Vivarelli, nella scorsa stagione di Uomini e Donne, ha cominciato a frequentare Gemma Galgani. Tra loro, dopo l’estate, la frequentazione è finita, ma cosa c’è davvero tra il giovane cavaliere e la dama storica del trono over? A svelarlo è proprio Nicola che, tornato a cercare l’amore in tv, ha rilasciato un’intervista al magazine ufficiale della trasmissione.

“Tra Gemma e me è rimasto un bel rapporto di stima e affetto; durante la mia assenza ci siamo sentiti per le festività e per informarci su come stavamo. Rivederla è stato senza dubbio molto piacevole, e il mio augurio per entrambi è di trovare il compagno/a che ci renda finalmente sereni”, ha svelato Nicola.

Vivarelli è così pronto a rimettersi in gioco provando a trovare l’amore in tv e a tal proposito aggiunge:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nicola Vivarelli (@nicola_vivarelli)

“Nel parterre femminile ho notato che ci sono nuove dame; sinceramente, nonostante siano di bella presenza, non hanno attratto la mia attenzione. Questo percorso a Uomini e Donne lo affronterò, come sempre, con la massima sincerità, in primis nei confronti di me stesso, poi delle eventuali corteggiatrici e del pubblico in generale. Ho il cuore libero e sono pronto a trovare la mia Giulietta”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@uominiedonne)

Nicola, dunque, troverà l’amore in tv?