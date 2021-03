Nicola Vivarelli di Uomini e Donne chi è: età, altezza, carriera, vita privata

Nicola Vivarelli chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata del cavaliere di Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli è noto al pubblico del piccolo schermo per aver partecipato al Trono Over di Uomini e Donne. Nonostante la sua giovane età, Nicola ha fatto il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi provando a conquistare il cuore di Gemma Galgani, ma le cose tra loro non sono andate come sperato. Sarà forse per la forte differenza di età?

Nome: Nicola Vivarelli

Età: 26 anni

Data di nascita: 1994

Segno zodiacale: sconosciuto

Professione: Modello e Terzo ufficiale sulle navi

Luogo di nascita: Forte dei Marmi

Altezza: sconosciuta

Peso: sconosciuto

Profilo Social: Instagram

Nicola Vivarelli vita privata

Nicola Vivarelli, classe 1994, è nato a Forte Dei Marmi ed è noto al pubblico del piccolo schermo per la sua partecipazione al programma di successo di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Nicola, nonostante sia molto restio a parlare della sua vita privata, non ha mai nascosto di essere particolarmente legato a sua madre, Luisella Del Freo e a nonna Anna, che sono state proprio loro a spingerlo a partecipare al programma. Su suo padre, invece, non si ha alcuna informazione. Segno che probabilmente la relazione con Luisella sia finita da tempo e che i due non siano rimasti in buoni rapporti visto che lui non è mai stato nominato durante il percorso del cavaliere al Trono Over.

Nicola ha iniziato la sua formazione presso l’Istituto Tecnico Nautico Statale di Viareggio, ma nel 2014 ha scelto di lasciare il bel paese e di trasferirsi a Londra per poi lavorare, nel 2015, alla Carnival Cruise Line, una nave da crociera dove ricopre il ruolo di terzo ufficiale.

Nicola Vivarelli lavoro

Nicola, come anticipato, lavora come terzo ufficiale sulle navi da crociera della Carnival Cruise Line. Tant’è che, come i telespettatori più informati ricorderanno bene, si è presentato al programma di Maria De Filippi come un marinaio. Presentandosi, durante il suo primo incontro con Gemma Galgani, con tanto di divisa da ufficiale, facendo impazzire non solo la diretta interessata ma tutto il pubblico del piccolo schermo.

Alla carriera sul mare, Nicola ha affiancato per qualche tempo quella da modello. Tant’è che inizialmente si è sospettato che sia stata proprio la sua agenzia a spingerlo a partecipare al programma, ma i dirigenti di quest’ultima ci hanno sempre tenuto a precisare che loro erano all’oscuro di tutto e che è stata una scelta quella di approdare a Uomini e Donne. Definendo il loro rapporto lavorativo come occasionale, in quanto Nicola non svolge come professione principale quella di modello.

Nicola Vivarelli Uomini e Donne

Nicola Vivarelli ha esordito nella versione speciale di Uomini e Donne, quella andata in onda durante il lockdown. Infatti, prima di poter tornare in studio, è stata trasmessa una versione insolita del format dove Gemma Galgani e Giovanna Abate hanno conosciuto alcuni corteggiatori attraverso la chat. Quest’ultimi, infatti, dovevano provare ad impressionarle soltanto con le parole, senza mostrare loro il proprio aspetto fisico.

Tra i corteggiatori della dama torinese, c’era proprio lui che a Gemma, durante le chat, non ha mai mentito. Anche se lei era convinta che dall’altra parte della tastiera ci fosse un uomo adulto e non un ragazzo di 26 anni. Nonostante ciò, non appena lo ha incontrato di persona, ha accettato di proseguire la loro conoscenza. Conoscenza che è terminata durante l’estate in quanto Gemma ha rifiutato ogni suo invito di vedersi durante la consueta pausa estiva del programma, rivelando poi di essersi sottoposta ad un intervento di lifting e per questo motivo non poteva recarsi da lui. Anche se lei non gli aveva mai menzionato questo dettaglio.

I due scelgono di separarsi, anche se restano in buoni rapporti, e lui inizia a conoscere ben due dame: Veronica De Nigiris e Angelica. Nonostante sia molto corteggiato anche da Valentina Autiero, ma che sceglie di non frequentare per rispetto alla Galgani. Con Angelica c’è soltanto qualche uscita, mentre con Veronica ci sarebbe stato un vero e proprio rapporto intimo, ma la conoscenza si è conclusa perché lui è dovuto partire per lavoro e lei non aveva alcuna intenzione di aspettarlo. Ora, dopo aver finito il suo servizio lavorativo, Nicola è pronto a tornare a Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli fidanzata

Nicola, durante la sua esperienza al Trono Over di Uomini e Donne, ha ammesso di aver avuto altre esperienza con grandi più grandi di lui, ma mai con un forte distacco anagrafico come quello avuto con Gemma Galgani. Nessuna delle sue ex, però, è mai venuta allo scoperto durante il corso della sua esperienza nel programma. Fatta eccezione per Chiara Vannucci.

La ragazza, di soli 5 anni più grandi di lui, ha dichiarato che sono stati insieme per ben 4 anni e di non essersi lasciati in buoni rapporti. Senza però spiegare i motivi che li hanno spinti a dirsi addio, pare che però lui all’epoca non fosse il ragazzo maturo che è oggi.

Dopo la sua esperienza al dating show di Maria De Filippi, Nicola non ha mai frequentato nessuna donna. Anche perché impegnato sulle navi per lavoro, ma durante il corso di questa breve assenza dal piccolo schermo degli italiani non ha mai nascosto di avvertire la mancanza di una donna al suo fianco e di aver maturato questa consapevolezza proprio durante questo periodo che ha trascorso da solo.

Per questo motivo oggi è pronto a tornare a Uomini e Donne, nella speranza di poter riuscire a trovare la donna che possa essere la compagna della sua vita.

Nicola Vivarelli a Uomini e Donne riuscirà a trovare la donna della sua vita? Sicuramente, visto il suo bell’aspetto, non mancheranno tante dame pronte a corteggiarlo. Anche se c’è chi crede che negli studi Elios di Roma possa scoccare di nuovo la scintilla con la sua ex Gemma Galgani. Staremo a vedere cosa ci riserveranno le nuove puntate del dating show più amato di sempre.