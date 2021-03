Uomini e Donne oggi, anticipazioni puntata 19 marzo: torna un cavaliere del passato mentre Gemma spiazza con un clamoroso dietrofront.

Gemma Galgani e un clamoroso ritorno dovrebbero essere gli ingredienti della puntata di Uomini e donne in onda oggi, alle 14.45 su canale 5. Dopo aver sospeso la messa in onda sia di Uomini e Donne che di Amici per rispettare la prima giornata nazionale per le vittime del covid, Maria De Filippi torna in onda oggi con l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne.

Salvo clamorosi cambiamenti, oggi dovrebbe andare in onda la prima parte della registrazione dello scorso 11 marzo che è stata aperta, come svelano le talpe del Vicolo delle News, sempre da Gemma Galgani. Tuttavia, la scena sarà occupata anche dal ritorno di un cavaliere del passato.

Anticipazioni Uomini e Donne puntata 19 marzo: il ritorno di Nicola Vivarelli

Come fanno sapere le anticipazioni del Vicolo delle News, la registrazione di Uomini e Donne dello scorso 11 marzo che dovrebbe andare in onda oggi ha visto il ritorno in studio di Nicola Vivarelli. Il 26enne che aveva già chiuso la storia con Gemma Galgani, aveva lasciato il programma per lavoro. Tuttavia, tornato in Italia, è tornato anche nel parterre maschile del trono over, ma non per ricominciare a frequentare Gemma Galgani. Nicola e Gemma si sono sentiti, ma solo come due amici.

A spiazzare tutti, tuttavia, sarà Gemma Galgani che, dopo aver sfilato imitando charlize Theron, sentendosi sola, ha deciso di contattare nuovamente Maurizio. Il cavaliere ha così deciso di ricominciare a sentire Gemma e, in studio, ammetteranno di essere ancora interessati l’uno all’altra. Una decisione che farà infuriare Gemma Galgani.

La puntata, inoltre, dovrebbe continuare con Samantha Curcio che ha deciso di conoscere Gero Natale con cui ha già fatto un’esterna. Il cavaliere del trono over annuncerà di voler abbandonare il programma non riuscendo a vivere serenamente l’esperienza essendo reduce da una delusione sentimentale.

“Esco da una delusione sentimentale e non nascondo di pensarci a volte. Del resto siamo umani. Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni, ho bisogno di staccare, prendere le distanze”, ha detto in trasmissione.