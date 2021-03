Figli del lockdown: ecco i nomi più diffusi nel 2021 per bimbi e bimbe

Durante il lockdown alcune coppie hanno deciso di mettere in cantiere un bebè: vediamo allora quali sono ad ora i nomi più gettonati per bimbi e bimbe nati nel 2021.

Nel 2020, durante il culmine della pandemia da Covid-19, alcune coppie hanno deciso di mettere in cantiere un bebè per questo intorno alla fine del 2020 e con l’arrivo del 2021 sono nati tutti quei bimbi chiamati “figli del lockdown”.

Ma quali sono i trend dei nomi più diffusi per questi bimbi concepiti e nati durante l’emergenza sanitaria? A offrirci la tendenza Usa è stato Fabio Volo qualche tempo fa nel corso della sua trasmissione su Radio Deejay “Il volo del mattino”.

Scopriamo allora come sono cambiati i gusti dei neo-genitori rispetto alle tendenze del 2020 e quali sono stati finora i nomi più gettonati per bimbi e bimbe nati nel 2021. Ecco la classifica.

Ecco i nomi più diffusi per i figli del lockdown

La nascita di un bimbo o una bimba è sempre una lieto evento anche se in tempi di Covid-19 può essere più difficile affrontare un momento delicato come la maternità.

Tra restrizioni e paura di ammalarsi molte donne evitano di andare troppo spesso in ospedale saltando alcune visite e questo genera non pochi problemi. Se da un lato quindi può essere un periodo difficile per mettere al mondo una nuova vita dall’altro la nascita può significare un cambiamento, una voglia di andare avanti e quindi anche una ripartenza.

E proprio appigliandosi a questi sentimenti positivi tante coppie si sono assunte la responsabilità di far nascere una nuova vita. Una nuova speranza per il futuro.

Ma qual è il trend dei nomi dati ai bambini nel 2021? A inizio anno già ne avevamo parlato, il primo bimbo nato praticamente alla mezzanotte si chiama Alessandro e un minuto dopo invece è nata Aurora.

Secondo la classifica Istat i nomi più diffusi nel 2020 in Italia sono stati Leonardo, Francesco e Alessandro per i maschi mentre Sofia, Giulia e Aurora per le femmine. Non a caso i primi due nati nel 2021 li ritroviamo proprio in questa classifica.

Ma nelle prime posizioni ci sono anche Mattia, Lorenzo, Andrea, Gabriele, Riccardo, Tommaso ed Edoardo per i maschi e Alice, Emma, Ginevra, Giorgia, Greta, Beatrice e Anna per le femmine.

Ma per i figli del lockdown quali nomi sono andati per la maggiore?

A svelarci il trend Usa è stato Fabio Volo durante la sua trasmissione mattutina su Radio Deejay, “Il volo del mattino”.

Ed ecco i nomi più in voga per il 2021.

Per le femmine: Olivia, Teodora, Emma, Eva, Ava, Sofia, Isabella, Charlotte, Amelia, Mia, Tatiana, Zhavia, Luna, Camilla, Penelope, Zoe e Bella.

Per i maschi: Liam, Noa, Oliviero, William, Elia, James, Benjamin, Luca, Mason, Etan, Alessandro, Enrico, Jacob, Michele, Daniele e Logan.

Tra le curiosità anche alcuni personaggi famosi sono perfettamente in linea con questi trend. Basti pensare a Belen Rodriguez che chiamerà la sua piccola Luna Marie,

E voi che nome sceglierete per i vostri cuccioli?