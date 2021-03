Madalina Ghenea chi è: età, altezza, carriera, vita privata e Instagram

Madalina Ghenea chi è? Scopri tutto quello che c’è da sapere su di lui: età, carriera e vita privata della modella.

Madalina Ghenea è nota al pubblico del piccolo schermo per essere una modella ed attrice, ma non solo. Madalina fa parte anche del cast dell’ultima edizione di Stasera tutto è possibile , il programma che Stefano De Martino ha ereditato da Amadeus.

Nome: Madalina Ghenea

Età: 34 anni

Data di nascita: 8/08/1987

Segno zodiacale: Agosto

Professione: Modella e attrice

Luogo di nascita: Slatina

Altezza: 180 cm

Peso: 60 kg

Profilo Social: Instagram.

Madalina Ghenea vita privata

Madalina Ghinea è una delle modelle più apprezzato dal pubblico nostrano. Nata a Slatina, in Romania, nel 1987 l’8 agosto, Madalina fin da subito ha una spiccata passione per la danza. Tant’è che sogna di poter diventare una ballerina professionista, ma purtroppo a causa della sua altezza comprende che quella non è la strada che fa per lei e sceglie di lanciarsi nel campo della moda. La sua carriera inizia prestissimo, a 14 anni. La Ghinea vola subito in Italia dove inizia ad avere i primi ingaggi come modella, ma nonostante tutto decide di continuare la sua formazione. Tant’è che fa avanti e indietro dal suo paese per terminare gli studi. Una volta concluso il suo percorso, decide di trasferirsi in maniera stabile in Italia, dove tutt’ora vive.

Madalina Ghenea carriera

La carriera di Madalina Ghenea, inizia piuttosto presto. Come anticipato, inizia a lavorare come modella a soli 14 anni. Il successo arriva quando nel 2007 viene scelta per prendere parte al videoclip di Eros Ramazzotti, Il tempo tra di noi. Dopo quest’esperienza viene immediatamente da tutti gli addetti ai lavori e viene prontamente scelta per affiancare Raoul Bova nello spot di un noto operatore telefonico per poi debuttare, l’anno successivo a Ballando con le stelle dove partecipa con il ballerino professionista Simone Di Pasquale, ma non riescono a portare a casa il titolo di vincitrice.

Nel 2011 arriva il suo debutto come attrice e lo fa in grande stile con la pellicola I soliti idioti – il Film, dove insieme a Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli approda sul grande schermo. Ma questo non è l’unico film a cui prende parte, nel 2013 lavora a Razzabastarda, il film di Alessandro Gassman che viene presentato in esclusiva al Festival internazionale di Roma. Nel 2014 è il turno di nuovo del piccolo schermo, dove nella serie I Borgia interpreta il ruolo di Dorina e sempre nello stesso anno collabora con Cristiano Ronaldo per la realizzazione dello spot di un noto profumo.

Due anni dopo arriva sul palco dell’Ariston, dove lavora al fianco di Carlo Conti, Gabriel Garko e Virginia Raffaele, portando in scena uno dei Festival di Sanremo più seguiti di sempre. Per lei ci sono altre due importanti pellicole: Zoolander 2, con Ben Stiller, che le permette di vincere un premio al Giffoni Film Festival, e Urma. Nel 2021 fa parte del cast fisso di Stasera tutto è possibile lo show di Stefano De Martino.

Madalina Ghenea fidanzato

Attualmente Madalina Ghenea è single, ma si è molto chiacchierato a proposito della sua vita sentimentale. Nel 2012 ha una relazione Gerard Butler ed ha avuto anche un flirt con Michael Fassbender. Ma anche con Philip Plein, con cui si è fatta un tatuaggio in segno del loro amore. Simboli che dopo la fine della sua storia, ha subito provveduto a cancellare.

Nel 2016 ha conosciuto l’imprenditore Matei Stratan. Dalla loro relazione è nata Charlotte, la sua prima bambina, ma purtroppo la loro relazione è terminata nel 2019, a causa dei troppi tradimenti di lui. Dopo Metei, nella vita della Ghenea c’è stato un flirt con Leonardo Del Vecchio, ma ultimamente è stata al centro della cronaca rosa a causa di una presunta relazione con Nicolò Zaniolo. Finita al centro dello scandalo in quanto la sua ex fidanzata, nel momento in cui il gossip è stato lanciato in rete, era in dolce attesa e per questo motivo si sono create intorno ai due non poche polemiche.

Madalina Ghenea e Nicolò Zaniolo sono stati al centro del gossip, ma lei ha immediatamente smentito, affermando che si sono incontrati soltanto una volta e che tra di loro non c’è mai stato niente. Tant’è che lui è attualmente impegnato con Chiara Nasti.

Madalina Ghenea a Stasera tutto è possibile ha mostrato un lato inedito di sé, quello più simpatico e spontaneo, che ha conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo.

Per le informazioni si ringrazia il sito chi e cosa.