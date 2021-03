Iconize, nome d’arte di Marco Ferrero. Ecco chi è l’ex di Tommaso Zorzi: età, altezza, vita privata, Instagram, curiosità e tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Marco Ferrero, detto Iconize, è un influencer, blogger e art director molto conosciuto in Italia. Ha collaborato con i brand tra i più conosciuti e con i Vip più in vista del mondo dello spettacolo. E’ stato fidanzato con Tommaso Zorzi per circa due anni e recentemente per le accuse sulla presunta messa in scena dell’aggressione ricevuta ha deciso di chiudere i profili social e riaprirli solo nel mese di dicembre 2020.

Nome: Marco Ferrero

Marco Ferrero Data di nascita: 1991

1991 Età: 29 anni

29 anni Altezza: /

Peso: /

Segno Zodiacale: /

/ Luogo di nascita: Biella

Biella Professione: Vlogger, video maker, influencer, art director e creativo

Vlogger, video maker, influencer, art director e creativo Tatuaggi: Marco ama molto i tatuaggi: ha una mongolfiera e una luna sul braccio sinistro e una rosa sulla mano destra. Un robot sulla spalla destra e il famoso “occhio della provvidenza” sulla gamba destra, oltre ad avere varie scritte, un cane sul braccio e un missile sull’anulare.

Marco ama molto i tatuaggi: ha una mongolfiera e una luna sul braccio sinistro e una rosa sulla mano destra. Un robot sulla spalla destra e il famoso “occhio della provvidenza” sulla gamba destra, oltre ad avere varie scritte, un cane sul braccio e un missile sull’anulare. Profilo Instagram: @iconize

Canale Youtube: Marco Ferrero

Marco Ferrero, Iconize: biografia e vita privata

Marco Ferrero è nato nel 1991 a Biella. Conosciuto sul web con l’appellativo Iconize, Marco si trasferisce a Milano per riuscire a realizzare il sogno di diventare famoso. Nella sua vita professionale ha dovuto comunque affrontare molte avversità. Marco Ferrero è famoso per i suoi video, tra i quali quelli con Diana Del Bufalo, Francesca Monte, Rama Lila Giustini, Soleil Sorgè, Elettra Lamborghini particolarmente fantasiosi e spesso bizzarri.

Inoltre sembra che Marco per riuscire a realizzarsi professionalmente ha confessato che per anni, temendo pregiudizi e ripercussioni, ha messo a tacere il suo vero orientamento sessuale. Il ragazzo infatti racconta che si fingeva etero per essere accettato, ma il suo coming out per lui ha rappresentato una vera e propria rinascita. Tra le fiamme di Marco ci sono anche nomi famosi, tra cui Tommaso Zorzi (Riccanza) molto amico di Aurora Ramazzotti la figlia di Michelle Hunzinker ed Eros Ramazzotti.

Marco Ferrero e la relazione con Tommaso Zorzi

La relazione tra Tommaso Zorzi e Marco Ferrero è durata poco più di un anno e giunta al capolinea per una serie di incomprensioni: “Ad essere precisi, siamo due ex fidanzati che si trascinano a vicenda, siamo uno la zavorra dell’altro. all’inizio della relazione, Tommaso aveva dichiarato: “Marco lo conosco da tanto tempo e non è mai stato amore a prima vista. Ci siamo scontrati sin da subito perché su certi aspetti siamo davvero agli antipodi. Col passare del tempo, invece, ci siamo resi conto che siamo più simili di quanto pensavamo e così é nato tutto. Quando l’ho rivisto a Sanremo erano mesi che non lo vedevo e ho pensato: “Ecco, ci risiamo.”

Prima dell’ingresso nella casa del GF VIP 2020, Tommaso Zorzi ha dichiarato riferendosi all’ex fidanzato Marco, “Io non vorrei sputare nel piatto in cui ho mangiato, ma lui è proprio una ciotola”. Iconize ha quindi replicato dal salotto di Barbara d’Urso Pomeriggio 5: “Eh ma quanto gli piaceva mangiare in quella ciotola, gli piaceva tantissimo. Ci mangiava tutti i giorni. Chi disprezza compra, io non sono più in vendita. Però gli voglio ancora bene io”. Da queste parole sembra che i due non siano rimasti in buoni rapporti dopo la relazione.

Marco Ferrero, Iconize: finta aggressione

Marco Ferrero il 12 maggio ha annunciato tramite profilo Instagram che è stato vittima di un’aggressione. Mentre era in giro la sera precedente con il cane, tre ragazzi lo hanno fermato per chiedere una sigaretta. Alla risposta “no” di Marco uno dei ragazzi gli ha urlato insulti omofobi. Contemporaneamente un altro dei ragazzi si è girato e gli ha tirato un pugno per poi scappare. A quel punto Marco ha denunciato questo episodio di bullismo parlando ai suoi follower e mostrando l’occhio nero che l’aggressione gli ha lasciato.

Durante una diretta di Domenica Live, ospite di Barbara D’Urso, una cara amica di Iconize, Soleil Sorge, avrebbe raccontato che l’aggressione di Marco è stata tutta una messa in scena e che non c’è nulla di vero. La replica di Marco non si è fatta attendere che ha lasciato un lungo messaggio sui social rivendicando la veridicità di quello che gli è accaduto e condannando quanto detto dall’ormai sua ex amica Soleil.

Dopo alcuni giorni di silenzio Marco Ferrero – Iconize è tornato sui social per ammettere di essersi inventato l’aggressione: “Non sono stato aggredito. Ho finto tutto”. Iconize ha poi aggiunto, “Voglio scusarmi con tutti. Era n periodo molto buio. Tutti ne abbiamo e tutti facciamo delle grandi ca**te. Io mi vergogno profondamente di quello che ho fatto. Qualcuno può ridicolizzare quanto accaduto dicendo chi mi sono tirato un surgelato in faccia, non è assolutamente andata così. Come mi son fatto del male lo so io. Ma quella scenetta non è assolutamente vera. È stato un momento molto brutto per me. E quel gesto è stato di autolesionismo”.