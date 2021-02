Nicolò Zaniolo esce allo scoperto: Chiara Nasti è la nuova fidanzata

Nicolò Zaniolo continua ad essere uno dei protagonisti indiscussi della cronaca rosa. La sua relazione con Chiara Nasti sta facendo discutere il web.

Nicolò Zaniolo è senza dubbio uno dei calciatori più amati della cronaca rosa nostra. Il suo nome ha fatto parecchio discutere a causa della sua relazione con Sara Scaperrotta. I due, infatti, hanno deciso di terminare la loro relazione, anche se lei è in dolce attesa. Tant’è che a breve diventerà mamma e renderà per la prima volta il calciatore papà.

Dopo la storia d’amore con Sara, Nicolò sembrerebbe aver messo gli occhi su Madalina Ghenea e tra varie smentite e conferme, sempre da parte dei diretti interessi, anche questo capitolo della sua vita sembrerebbe essere giunto alla parola fine. Ora, infatti, Zaniolo è pronto a godersi la sua nuova relazione ed anche questa volta si tratta di un volto abbastanza nota sia per il pubblico del piccolo schermo che per quello della rete.

Il calciatore, infatti, ha ufficializzato la sua relazione con Chiara Nasti, nota per essere un’influencer e per aver preso parte all’Isola dei Famosi, nonchè sorella di Angela, ex tronista di Uomini e Donne. Il gossip sulla loro relazione è nato proprio qualche giorno fa, in occasione di San Valentino, in cui la Nasi aveva ricevuto un importante mazzo di rose e secondo le indiscrezioni trapelate sul web, il mittente di questo regalo sarebbe stato proprio il calciatore della Roma e è così è stato.

Nicolò Zaniolo e Chiara Nasti hanno ufficializzato la loro relazione ed il tutto è avvenuto sul profilo Instagram di lei.

Chiara Nasti: Nicolò Zaniolo si fa un tatuaggio in suo onore

Chiara Nasti, nelle scorse ore, ha pubblicato un tenero scatto che li ritrae insieme, ma non solo. Nicolò Zaniolo, che di recente è stato ospite con sua madre a C’è posta per te di Maria De Filippi, si sarebbe perfino fatto un tatuaggio in suo onore. Quale?

L’influencer, oltre a pubblicare dei selfie che li ritraggono insieme, ha pubblicato una foto del petto di lui ed è possibile notare, vicino al fianco il tatuaggio di un cuore colpito da una freccia, che riprende un po’ l’emoticon dei più famosi social. Simbolo che i due sono ormai diventati una coppia e che sono stati pronti a rivelare del loro amore pubblicamente. La notizia, infatti, nel giro di pochi minuti è diventata virale e ha letteralmente diviso il popolo della rete.

Alcuni, infatti, apprezzano questa nuova coppia, mentre altri hanno giudicato il calciatore ad avere un continuo cambio di flirt e fidanzate negli ultimi tempi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Nasti (@nastilove)

Chiara Nasti e Nicolò Zaniolo sembrano fare sul serio ed a confermarlo e il loro annuncio sui social, visto che di rado i diretti interessati amano venire allo scoperto su quello che riguarda la loro vita sentimentale. Che questa, per entrambi i beniamini della rete, sia la volta giusta? Staremo a vedere come si evolveranno le cose tra di loro.