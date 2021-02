Belen Rodriguez svela il nome di sua figlia a Verissimo: “Spero mi somigli”

Belen Rodriguez, ospite negli studi di Silvia Toffanin a Verissimo, ha svelato in anteprima il nome che lei e Antonino Spinalbese hanno scelto per la loro bambina.

Belen Rodriguez, dopo la fine dell’esperienza a Tu sì que vales, che tornerà ovviamente per una nuova stagione il prossimo anno, è pronta a tornare sul piccolo schermo degli italiani. Questa volta sua carriera non ha nulla a che fare con il suo ritorno in tv. In quanto l’ex moglie di Stefano De Martino approderà negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin per parlare della sua vita privata.

Come annunciato tra le pagine del settimanale Chi, Belen è incinta del secondo figlio e ora negli studi di canale 5 è pronta a dare maggiori dettagli sul bellissimo periodo che sta vivendo, confermando anche che il nuovo arrivato in casa Rodriguez sarà una bambina e lei e il suo compagno Antonino Spinalbese hanno già scelto il nome che la piccola avrà.

“Io e Antonino aspettiamo una bambina. Abbiamo deciso di chiamarla Luna Marie“ ha esordito la bella modella argentina. “Sognavo fosse una femminuccia. Dovrebbe venire alla luce in estate e non nascondo che spero mi assomigli“ ha confidato. “Non vedo l’ora di farle le treccine” ha aggiunto.

Belen Rodriguez a Verissimo ha svelato il nome di sua figlia per poi parlare della sua storia d’amore con Antonino Spinalbese.

Verissimo, la dolorosa confessione di Belen Rodriguez: “Lo avevamo perso”

A Verissimo, Belen, ha confidato che aveva smesso di credere nell’amore dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino, ma che grazie all’incontro con Antonino, che di recente le ha fatto una dedica inaspettata sui social, è riuscita a cambiare idea, trovando un nuovo spiraglio di luce nella sua vita.

“In tutta onestà devo ammettere che avevo smesso di credere nell’amore, ma oggi spero che la mia storia con Antonino possa durare per sempre. Anche perché non troverò mai più una persona come lo è lui“ ha esordito la showgirl. “Sono rimasta incinta due volte in realtà. La prima non è stata voluta. Noi non ce lo aspettavamo, anche perché era davvero troppo presto per la nostra relazione, ma dopo averlo perso ci siamo rimasti male e quindi da lì abbiamo compreso di essere profondamente innamorati” ha dichiarato.

“La prima gravidanza è durata davvero poco. L’ho perso dopo 4 giorni, ma quest’episodio ci ha aiutato a comprendere quanto desiderassimo avere un figlio” ha concluso. “Fortunatamente il mese dopo sono uscita di nuovo incinta” ha aggiunto.

Belen Rodriguez, negli studi Verissimo, è pronta a raccontare al pubblico del piccolo schermo questo nuovo capitolo della sua vita. L’ex di De Martino sembrerebbe ora essere davvero felice e pronta a godersi questa nuova vita che a breve verrà alla luce. Lei e Antonino, contrariamente da quanto sospettato dai fan in un primo momento, sono legati da un sentimento davvero molto forte che li ha spinti in così poco tempo a mettere su famiglia.