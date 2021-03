Tommaso e Mia, figli della nota presentatrice Alessia Marcuzzi, sono il frutto di due relazioni diverse della donna.

Alessia Marcuzzi, protagonista del piccolo schermo italiano, ha condotto diverse trasmissioni televisive: recentemente si è concentrata sui reality show, ma la nota presentatrice ha sempre mostrato una personalità poliedrica e una spiccata autoironia. Qualità che le hanno consentito di arrivare ad essere fra le donne più desiderate e desiderabili della televisione italiana.

A tal proposito la sua vita sentimentale ha avuto diversi cambiamenti, da cui sono arrivati anche dei figli. Il primo, Tommaso, frutto della relazione con l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi e la seconda Mia, nata dalla relazione con Francesco Facchinetti imprenditore e cantautore italiano conosciuto anche come DJ Francesco.

Tommaso e Mia, i figli di Alessia Marcuzzi

La molteplicità di situazioni personali ha portato la Marcuzzi a coltivare l’amore in diverse forme con altrettante peculiarità, ma l’istinto materno per l’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi è la prima cosa: Iena solo su Italia Uno, nel privato si mostra premurosa e attenta, specialmente con le persone care.

In primis con i figli, a cui non fa mai mancare il proprio apporto. Nonostante viva perennemente gli oneri e onori di una famiglia allargata, Alessia riesce a conciliare tutto: priorità ed esigenze collettive per una tranquillità di massima in grado di restituire unione ed empatia. La Marcuzzi attualmente è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marcone.

La relazione procede a gonfie vele così come lo sviluppo di un nucleo familiare sempre più allargato e disposto all’inclusione: “La forza delle famiglie allargate sta proprio nella disponibilità reciproca di venirsi incontro”, ha dichiarato la Marcuzzi non molto tempo fa.

La conduttrice è riuscita a mantenere un buon rapporto fra il suo presente ed il proprio passato. Quando ha scelto di voltare pagina l’ha fatto senza lasciare sospesi e sofferenze dietro di sé. I figli si godono la certezza di un amore viscerale nonostante qualche cambiamento in corso d’opera.