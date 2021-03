Ilary Blasi apre l’Isola dei Famosi 2021 e saluta la Marcuzzi: Alessia risponde

Ilary Blasi apre l’Isola dei Famosi 2021 e saluta la Marcuzzi, ex conduttrice del reality: la replice della Marcuzzi.

Ilary Blasi apre l’Isola dei Famosi 2021 con un gesto per Alessia Marcuzzi che, dopo tante edizioni condotte, ha lasciato ufficialmente la conduzione nelle mani della collega. In uno studio rinnovato, Ilary Blasi, con un look super chic, insieme ai suoi compagni d’avventura Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, prima di tuffarsi ufficialmente nella sua nuova avventura professionale, ha aperto la nuova edizione del reality, salutando la collega.

Alessia Marcuzzi ha apprezzato salutando a sua volta Ilary attraverso un tweet che è stato particolarmente apprezzato dal popolo del web e che testimonia l’affetto e la stima reciproca che c’è tra la Blasi e la Marcuzzi.

Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi: scambio di saluti per l’Isola dei Famosi 2021

Sempre bellissima e super in forma, con un abito che le lascia scoperto l’addome e parte della schiena, Ilary Blasi ha accolto il pubblico di canale 5 nel nuovo studio dell’Isola dei Famosi 2021, pronta per raccontare le avventure dei suoi naufraghi. Prima di dare il via allo sbarco dei naufraghi in Honduras, tuttavia, la Blasi ha lanciato un saluto ad Alessia Marcuzzi che, dopo la quattordicesima edizione vinta da Marco Maddaloni, ha lasciato la conduzione del reality.

“Siamo pronti per iniziare. Io prima, però, ci tengo a salutare colei che mi ha preceduto nelle edizioni dell’Isola dei famosi. Sicuramente ci starà guardando da casa. Un bacio e un abbraccio ad Alessia Marcuzzi”, ha detto un’emozionata Ilary, tornata in tv dopo un periodo di assenza durante il quale si è dedicata unicamente alla sua famiglia.

Il saluto della Blasi è arrivato immediatamente ad Ilary Blasi che ha risposto con un tweet. “Un bacio grande anche a te. Daje tutta Ilary!”, ha cinguettato la Marcuzzi che, al momento, con Nicola Savino, ogni martedì sera, su Italia 1, conduce Le Iene.

Un bacio grande anche a te❤️

Daje tutta Ilary!!!! #isoladeifamosi

pic.twitter.com/l7dYoTzsGK — Alessia Marcuzzi (@lapinella) March 15, 2021

“Questa è la nuova Isola dei famosi. Finalmente ce l’abbiamo fatta. Ma soprattutto bentrovato pubblico di Canale5. Io sono davvero emozionata, felice ma anche onorata di entrare nelle vostre case e tenervi compagnia per le prossime venti puntate”, ha poi detto la Blasi che ha spiegato di aver voluto al proprio fianco Zorzi, la Zanicchi e la Lamborghini perchè sanno così significa vincere.