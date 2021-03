Sorridente, bionda, occhi azzurri, spigliata, madre felice di tre figli, Ilary Blasi è la nuova conduttrice dell’Isola dei Famosi che da questa sera, 15 marzo, sarà trasmessa su Canale 5. Come si vestirà nelle puntate del noto reality? Guardiamo il suo stile.

La bellissima conduttrice è famosa anche per i suoi outfit estrosi, le parrucche colorate e la cura per gli accessori. Nata a Roma, compirà quarant’anni il prossimo 28 aprile ma per ora Ilary Blasi è concentrata sulla sua nuova sfida: “L’Isola dei Famosi“. Scopriamo i suoi look più recenti.

Ilary Blasi, la bellezza di una giovane e lo stile di una donna

Ospite sabato pomeriggio nel salotto di “Verissimo” si è confidata con la padrona di casa Silvia Toffanin riguardo alla sua nuova modalità di rapportarsi con i protagonisti del reality, più dolce rispetto a come era nel Grande Fratello Vip, al suo lungo matrimonio con Francesco Totti ed alla scomparsa del suocero. La blusa bianca elegante è piaciuta a molte donne che nel web hanno parlato della sua scelta di stile. La cintura rosa cicca ricorda il mondo delle Barbie ed il jeans chiaro ci riporta immediatamente ai primi anni 2000.

Per la copertina di “Tv Sorrisi e Canzoni” ha un po’ toppato. L’outfit non è da lei, ok la sobrietà ma o si punta su uno stile sportivo oppure no. La scelta migliore sarebbe stata quella di mostrarsi come il “capo naufraghi” o comunque con una qualsiasi gonna che non fosse quella apparsa sopra.

L’inviato per quella che si prospetta già come un’edizione frizzante (visto il ritiro di Carolina Stramare, Elettra Lamborghini positiva al coronavirus, Tommaso Zorzi nuovo opinionista e Miryea Stabile concorrente appena annunciata), è Massimiliano Rosolino. Per lo sportivo nuotatore olimpico il pubblico femminile esige uno stile adeguato all’isola, naturalmente anche lui verrà giudicato nei prossimi articoli.

Splendida con gonna dorata e sandali gioiello Ilary si conferma regina di stile, anche lo smalto nero è perfetto in contrasto con la blusa immacolata.

Silvia Zanchi