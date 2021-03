L’illusione ottica della scala mobile fa impazzire il web

La scala è ferma oppure si muove? In realtà è statica ma qualcosa fornisce l’impressione che si muova e questo rende l’immagine virale.

Gli utenti del web sono letteralmente impazziti per questa immagine tanto che la sua condivisione sta impazzando sul web. E’ un’immagine statica ma sembra un video, è davvero incredibile. Scopri come sono riusciti ad ottenere questo effetto.

L’illusione della scala mobile

La scala mobile è divenuta famosa a partire da un post su Twitter. Questo post è stato condiviso moltissime volte. I primi a condividerla sono stati i “Super Illusion Brothers”.

Questa GIF è una immagine che si avvale dell’illusione che riesce a creare a livello ottico. Una immagine in grado di dare l’impressione a chi la osserva che sia in movimento eppure è ferma. Questa sua particolarità incuriosisce talmente tanto gli utenti da renderla una delle immagini più condivise al momento.

Colui che è riuscito a realizzare questo “trucco di magia” è l’utente @jagarikin. Un vero genio. E’ riuscito a a realizzare questa condizione, ovvero a fornire l’impressione del movimento semplicemente attraverso un gioco di colori. L’uso dei colori sarebbe l’unica cosa ad ingannare la percezione che si ha dell’immagine. Attraverso i colori è riuscito a trasformare una GIF in un video. Ecco dunque svelato il “mistero” dell’ illusione ottica più virale nel web.

Se non ti è ancora capitato di vederla, di seguito troverai il tweet. Riuscirai a non farti ingannare anche tu e a convincere il tuo cervello che questa immagine in realtà non si muove affatto?