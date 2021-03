Ilary Blasi un tempo era solo la ex letterina moglie del capitano della Roma, Francesco Totti. Oggi è però una delle conduttrici più apprezzate e noi ne tracciamo la biografia più dettagliata possibile.

Il mito del calciatore fidanzato con la letterina è iniziato proprio con lei. Ilary Blasi era un tempo semplicemente la moglie di Francesco Totti, la valletta che aveva sposato il famosissimo calciatore.

Con il tempo però Ilary ha saputo farsi spazio, trovare la sua strada indipendentemente dall’uomo che aveva scelto come suo compagno di vita e spiccare il volo tra le stelle del piccolo schermo italiano.

Così Ilary Blasi è ad oggi tra le conduttrici più apprezzare della televisione nostrana, lontana oramai dall’etichetta di “moglie di” e riconosciuta come stella che brilla di luce propria.

Chi è allora Ilary Blasi? Ricostruiamo la sua biografia tra famiglia e carriera.

Ilary Blasi Instagram e Facebook

“Chiara Ferragni e Fedez vivono anche di questo, il loro mondo è digitale, virtuale. Io e Francesco invece non siamo social, non ce ne intendiamo per niente, guardi il mio Instagram come è abbacchiato. Le nostre nozze sono state un po’ come un regalo ai romanisti, niente di più e niente di meno. Era un po’ come invitarli al nostro matrimonio, sposarci tutti insieme.”

Così la stessa Ilary Blasi commentava alcuni giorni fa, intervistata dal settimanale Chi, le nozze più postate, commentate e condivise del momento.

Lei e il “pupone” sono coppia decisamente poco social. Sbarcati su Instagram & Co. in tempi relativamente recenti, i due non soliti condividere assai poco, scatti sporadici che raccontano per lo più la vita lavorativa di ciascuno e assai raramente quella privata e della famiglia.

A dispetto dei 477mila follower che Ilary Blasi conta sul suo profilo Instagram di foto postate ce ne sono appena 26 in oltre 3 anni. Lo stesso dicasi di Facebook dove la signora Totti vanta oltre un milione di “mi piace” ma l’ultimo post risale a gennaio 2018.

Sembra proprio che per seguire le vicende di Blasi e famiglia i social non siano la via corretta e del resto forse di vie proprio non ce ne sono: l’intera famiglia vive nel più completo riserbo e la coppia concede rarissime interviste attese dai fan come la proverbiale manna dal cielo.

Ilary Blasi figli

Che il Capitano volesse tanti figli si sapeva da sempre: una squadra di calcetto aveva detto ma Ilary non sembrava poi così d’accordo.

Qualche anno dopo però la famiglia è arrivata a quota cinque: a mamma Ilary e papà Francesco si sono aggiunti Cristian, nato il 6 novembre 2005, Chanel, nata il 13 maggio 2007, e Isabel, nata il 10 marzo 2016.

Il primogenito sembra già lanciato sulle orme del padre: gioca tra i piccoli dell’a.s Roma e sono in tanti a sottolineare le similitudini con il famoso papà. Chanel pare invece decisamente più simile a mamma Ilary, con una passione per la moda da subito visibile, figlia forse di quella complicità che tra le due donne appare evidente. Per l’11 compleanno della figlia, Ilary ha deciso di organizzare qualcosa di speciale, una giornata all’insegna del relax in un salone di bellezza a Roma, fra massaggi, manicure e pedicure.

Infine c’è Isabel, ultima arrivata ma che molti dicono già essere assai simile alla mamma: lo stesso Francesco l’ha definita “bella come Ilary”.

Ilary Blasi età e peso

Soprannome: La Capitana

Data di nascita: 28 aprile 1981

Età: 37 anni

Segno zodiacale: Toro

Professione: Conduttrice televisiva

Titolo di studio: Liceo Scientifico

Luogo di nascita: Roma

Altezza: 172 cm

Peso: 55 kg

Figlia di Roberto e Daniela, originari di Frontone, Ilary deve il suo nome alla passione del papà per i film western. Ilary era infatti la protagonista di una pellicola assai amata dal papà che così scelse il nome della secondogenita mentre mamma Daniela scelse il nome dell’ultima figlia, Melory.

Proveniente da famiglia di fede biancoceleste, Ilary troverà paradossalmente l’amore con il capitano dell’altra squadra della Capitale, la Roma. I due si conobbero grazie all’intercessione di una delle sorelle di Ilary e la loro storia fece subito impazzire il gossip, così come il matrimonio arrivato nel giugno 2005, con Ilary già in dolceattesa del primo figlio.

Se è innegabile che la popolarità della showgirl ha certo giovato della relazione con Francesco Totti è altrettanto vero che la carriera della Blasi era già iniziata da tempo.

L’esordio nello show-business avviene a 3 anni, quando un’amica di famiglia, proprietaria di un’agenzia pubblicitaria, informa la madre di Ilary che stavano cercando una bambina bionda con gli occhi azzurri per uno spot di una nota marca di panettoni. Il provino andò bene e Ilary venne così scritturata per il suo primo lavoro. Seguono diverse esperienze in numerose campagne pubblicitarie e qualche piccola comparata nel cinema.

Da adolescente Ilary si riaffaccia al mondo dello spettacolo ma optando per gli scatti dei fotoromanzi. Cerca poi di sbarcare in tv e la grande occasione arriva dopo molti rifiuti. Nel 2001 diventa infatti una delle letterine di Passaparola e la carriera finalmente decolla.

Nel 20013 conduce Che tempo che fa al fianco di Fabio Fazio e Top of the Pops con Alvin.

Nel 2006 arriva poi il Festival di Sanremo con Giorgio Panariello e Victoria Cabello e anche la conduzione del Festivalbar.

Nel 2007 Ilary Blasi arriva poi negli studi che ancora oggi la vedono padrona di casa, quelli di Le Iene.

Nel 2016 Ilary è conduttrice del Grande Fratello Vip, programma che finalmente ne mette in luce la grande crescita professionale facendole riscuotere notevoli consensi.

Sarà per questo che nel 2021 prenderà il posto di Alessia Marcuzzi alla conduzione dell’Isola dei Famosi.

Alla sua ascesa televisiva fanno da contorno diverse copertine e pubblicità.

Ilary Blasi Isabel Totti

Il terzo parto di Ilary Blasi è stato seguito un po’ come quelli di Kate Middleton, con folla di paparazzi pronti ad immortalare l’uscita di mamma, figlia e papà dalla clinica. La conduttrice concesse agli obbiettivi un bacio al neopapà e poi via, tutti e tre in macchina verso casa.

Per la prima vera comparsa pubblica della piccola bisognerà poi attendere lunedì 4 dicembre 2017, giorno della finale del Grande Fratello Vip, occasione per la quale i figli della conduttrice si sono presentati in studio per fare una sorpresa a mamma Ilary: l’attenzione generale è stata calamitata proprio da Isabel che per alcuni giorni è stata celebre e chiacchierata almeno quando baby George, primogenito di William e Kate celebre sul web per il suo cipiglio simpaticamente nobiliare.

Sembra dunque che buona sangue non menta, almeno per il momento, e Isabel Totti abbia ereditato fascino e fotogenicità di mamma e papà.

Ilary Blasi ritocchi

“Nel corso degli ultimi anni, Ilary Blasi si è sottoposta a piccoli interventi di chirurgia estetica. Le labbra sono più gonfie rispetto al passato e gli zigomi più alti. Inoltre, confrontando le foto di ieri e di oggi sembra che la padrona di casa delle Iene Show abbia dato una piccola sistemata al naso così come al seno.”

Così alcuni mesi fa noi di CheDonna.it vi descrivevamo Ilary Blasi, prima e dopo, sottolineando come il chirurgo estetico avesse senza dubbio dato un aiuto alla conduttrice che però aveva saputo mantenere intatto il suo fascino di sempre.

In effetti il supporto della chirurgia estetica appare evidente per la bella Ilary che però non ha mai confermato le insinuazioni su seno, labbra, zigomi e magari anche qualche aiutino a livello di addome e lato B.