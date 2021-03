Uomini e Donne, anticipazioni 11 marzo: Gianni si scaglia contro Maria

Le anticipazioni di Uomini e Donne dell’11 marzo sono ricche di colpi di scena: una coppia abbandona, un cavaliere torna e c’è la furia di Gianni.

Uomini e Donne, non di certo un mistero, non va in onda in diretta, ma le sue puntate vengono registrate qualche settimana prima della trasmissione su canale 5. Ieri, infatti, come riportato da Il vicolo nelle news, è stato registrato un nuovo ed emozionante appuntamento con il dating show di Maria De Filippi e come al solito i colpi di scena non sono di certo mancati.

Basti pensare che una coppia ha abbandonato il programma per provare a viversi al di fuori dell’occhio indiscreto delle telecamere. Stiamo parlando di Sabina e Claudio che proprio come Riccardo e Roberta, che stanno pensando di mettere su famiglia, hanno avuto i petali e la canzone di sottofondo. Segno che anche i protagonisti del Trono Over avranno un’uscita dal programma degna di nota, ma non solo.

Durante il corso di questa registrazione ne sono successe di cose. Perché per una coppia che abbandona il programma, c’è qualcuno che torna. Stiamo parlando di Nicola Vivarelli, il giovane ex corteggiatore di Gemma Galgani. Quest’ultimo, terminato il suo impegno lavorativo sulle navi, è pronto a rimettersi in gioco e a provare a trovare l’amore della sua vita. Ci riuscirà? Ma attenzione perché le anticipazioni di Uomini e Donne dell’11 marzo non sono di certo finite qui perché non mancherà l’ira di Gianni contro Maria.

Anticipazioni Uomini e Donne 11 marzo : Gianni dubita di Maria

Le anticipazioni, come rivelato, non finiscono di certo qui. Da Nicola Vivarelli, che non ha mai nascosto di aver sentito Gemma durante la sua assenza nel programma, si passa ovviamente a quest’ultima. La dama, dopo aver confidato di sentirsi sola, sceglie di riprovarci con Maurizio, il cavaliere che aveva accusato di volerla frequentare soltanto perché interessato alla visibilità che il suo personaggio può offrirgli.

I due si sono sentiti al telefono e ovviamente questo riavvicinamento non convince gli opinionisti, ma tanto meno la padrona di casa che chiede al cavaliere se è vero che è in contatto con un’agenzia, che gli avrebbe suggerito di avvicinarsi alla Galgani soltanto per popolarità. Lui nega, ma Maria insiste affermando che gli hanno detto proprio queste cose sul suo conto, ma continua a negare. Si passa poi al tanto atteso scontro tra Gianni e la dama Maria.

L’opinionista punzecchia la dama, affermando di vederla commossa durante la scelta della sua amica Sabina, richiamando i vecchi gossip che le vedrebbero molto amiche al di fuori del programma. La frecciata di Sperti, ovviamente, non passa inosservata e da lì iniziano a discutere. Lui l’accusa di sfruttare il programma per fare sponsorizzazioni, tirando in ballo anche il padre di suo figlio rivelando che collabora ancora con lui. Maria gli ha fatto notare che non si è affatto sposata con lui, ma che hanno avuto un figlio. Le cose peggiorando quando interviene anche Alessandro, il cavaliere che lei sta conoscendo.

Maria rivela che è lui le ha chiesto di volersi rifare il naso e di avergli chiesto qualche consiglio. Anche se sarebbe potuto venire in studio con il naso fasciato. Lui nega, affermando che è stata lei a chiederlo. Gianni Sperti è senza parole e non riesce a comprendere chi dei due stia mentendo per sfruttare l’altro e farsi pubblicità o un intervento scontato.

A questo punto interviene la redazione conferma la versione di Maria e interviene anche la conduttrice che fa notare a tutti quanti che la dama, durante il corso della sua permanenza al Trono Over di Uomini e Donne, ha avuto svariate conoscenze ma non ha mai parlato del suo lavoro. Facendo dedurre, quindi, che a non dire la verità sia proprio il cavaliere Alessandro.

Maria e Alessandro finiscono così con il litigare. Anche perché lui non sta uscendo soltanto con lei, ma ha iniziato a frequentare anche Federica. E, nuovo colpo di scena, per vederla da buca proprio a Maria, invitandoli a vedersi soltanto il giorno seguente e non come si erano accordati in precedenza.

Prima intervista di coppia a Roberta e Riccardo, le parole di Samantha, Chiara e Davide un mese dopo la scelta e molto altro ancora sul nuovo numero di #UominieDonneMagazine da OGGI in edicola 😎👇 #UominieDonne pic.twitter.com/negf6Nz3LR — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 12, 2021

La nuova registrazione di Uomini e Donne è decisamente ricca di colpi di scena e sicuramente il popolo della rete non vede l’ora di vedere sul piccolo schermo nostrano quanto trapelato dalle registrazioni del programma. Registrazioni che, a differenze delle puntate andate in onda in questi giorni, sembrano essere tutt’altro che sotto tono.